Väite hurjista tappioista Krimillä: Kuvissa savuaa S-400-ilmatorjuntajärjestelmä

Ukrainan iskun väitetään aiheuttaneen merkittäviä tappioita Venäjän asevoimille miehitetyllä Krimillä.

Vahvistamattomien tietojen mukaan iskussa olisi tuhottu peräti kolme S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän laukaisinta, yksi S-400:n tutka ja kaksi S-300-laukaisinta. Myös ammusvaraston kerrotaan räjähtäneen. Kentällä tiettävästi olleiden helikoptereiden mahdollisista vahingoista ei ollut vielä keskiviikkona iltapäivällä tietoa.

Ukrainan sisäministerin entinen neuvonantaja Anton Herastshenko on jakanut X-palvelussa myös alta löytyvän kuvan, jonka kerrotaan näyttävän kentällä savuava S-400-järjestelmä.

Ukraina iski Dzhankoin lentotukikohtaan viime yönä. Krimiltä julkaistuilla videoilla näkyy räjähdyksiä, tulipaloja ja suuri savupatsas kentän alueella. Nasan FIRMS-palvelun tietojen perusteella lentotukikohdan alueella oli yöllä massiivinen tulipalo, joka havaittiin satelliiteilla. Verkkouutiset kertoi iskuista tässä jutussa.

Vielä keskiviikkona iltapäivällä ei ollut tietoa tehtiinkö isku lennokeilla vai ohjuksilla.

A photo of a Russian S-400 Triumf SAM system that was reportedly destroyed by today's strike on occupied Dzhankoi appeared in Russian Telegram channels.

General losses of the strike include (unconfirmed information so far):

◾️3 S-400 launchers;

◾️1 S-400 radar;

◾️2 S-300… https://t.co/fQPY1hmsCm pic.twitter.com/ePLywLnHoy

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 17, 2024