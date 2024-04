Massiivinen tulipalo lentotukikohdassa Krimillä

Ukrainan kerrotaan tehneen ohjus- tai lennokki-iskun Venäjän lentotukikohtaan miehitetyllä Krimin niemimaalla.

Paikallismedian mukaan niemimaan pohjoisosassa sijaitsevan Dzhankoin kaupungin asukkaat kuulivat yöllä useita räjähdyksiä tukikohdan suunnasta. Sosiaalisessa mediassa jaetuilla videoilla näkyy räjähdysten aiheuttama suuri tulipalo ja savupatsas.

Nasan satelliittihavaintoihin pohjautuvan FIRMS-palvelun mukaan lentotukikohdan alueella syttyi massiivinen tulipalo. Havainto viittaa laajoihin vaurioihin.

Dzhankoin lentotukikohtaan on sijoitettu Venäjän eteläisen sotilaspiirin 39. helikopterirykmentti ja kolme lentolaivuetta.

Multiple videos of a large, bright fire have emerged, most likely from one of the long-range SAM batteries posted to the airfield.https://t.co/KCg1khjuM9

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2024