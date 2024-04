Heikki Vestman: Mikä aiempi hallitus on tehnyt vastaavan oikeusvaltioteon?

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Vestman (kok.) puuttuu käynnissä olleeseen keskusteluun suomalaisesta oikeusvaltiosta.

– Tuomioistuinten riippumattomuus on (Suomessa) kiistatta maailman kärkeä. Konkreettisin teko, jonka hallitus voi tehdä tuomioistuinten riippumattomuuden vahvistamiseksi entisestään, on lisätä oikeudenhoidon resursseja ja juuri pysyviä tuomarinvirkoja, Vestman kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän toteaa, että Petteri Orpon (kok.) hallituksen ensi töikseen päättämä lisävahvistus oikeudenhoitoon, vuonna 2024 kaikkiaan 90 miljoonaa euroa sekä kymmenen prosentin pysyvä lisärahoitus tuomioistuimille hakee vertaistaan.

– Uusia pysyviä tuomarinvirkoja perustettiin lähes 60. Mikä aiempi hallitus on tehnyt vastaavan oikeusvaltioteon, Vestman kysyy.

Hän muistuttaa myös, että kun hallitus päätti lisäsäästöistä kehysriihessä, se suojasi oikeusvaltiota.

– Oikeusvaltion keskeiset tehtävät, kuten tuomarit ja syyttäjät, ovat kokonaan säästöjen ulkopuolella. Lisäksi oikeudenhoitoon kohdistuu pienempi hallinnon säästötavoite kuin muualle hallintoon, Vestman huomauttaa.

