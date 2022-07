Vain joka viides sotaan lähetetty venäläisvanki jää eloon

Venäjällä vangeille tarjotaan mahdollisuutta suorittaa vankeusrangaistuksensa sotimalla Ukrainassa, kertoo ihmisoikeusaktivisti ja vankien ”Rus Sidjaštšaja“-tukijärjestön (Istuva Venäjä) toiminnanjohtaja Olga Romanova Eesti Päevalehdelle.

Romanovan mukaan vankien sosiaalisia kysymyksiä seuraavat tahot saivat tiedon Ukrainaan sotimaan lähetetyistä vangeista huhtikuun lopulla, kun tšetšeenipataljoonassa soti miehiä. Virallisten papereiden mukaan näiden miesten olisi pitänyt olla istumassa tuomiotaan. Kyse oli rikoksenuusijoista ja pitkiin vankeusrangaistukseen tuomituista.

– Nyt tulee vankien värväämisestä tietoja valtavasti. Kesäkuun lopussa tuli ensimmäiset tiedot Leningradin alueen vankiloista. Kyse oli kahdesta työleiristä: Obuhovosta ja Saaprusta.

Obuhovo sijaitsee Laatokanlinnan eteläpuolella ja Saapru (ven. Jablonovka) on pakkoluovutetulla Karjalankannaksella. Romanovan mukaan laajamittaisen värväämisen myötä näiltä leireiltä suostui Ukrainaan lähtemään noin 200 vankia kummastakin.

– Näistä [vangeista] osa tuli toisiin aatoksiin. Tästä huolimatta jo kerran kieltäytyneet alkavat nyt suostua. Tietoja tulee meille kaikkialta: Komista, Arkangelista, Nižni-Novgorodista, Mordvasta, Adygeiasta ja Dagestanista aina Uralille asti. Uralin takaa ei ole tietoja tullut, mutta ilmeisesti värvätään sielläkin, sanoo Romanova.

Vankien värväämiselle ja sotaan lähettämiselle ei ole laillisia perusteita. Heidän voitaisiin lähettää sotimaan, jos olisi julistettu yleisarmahdus, mutta sen saa tehdä ainoastaan duuma presidentin vahvistamana.

Romanova kertoo, että asianajajatkin ihmettelevät, millä perusteella vangit viedään rintamalle, kun ainoatakaan sitä mahdollistavaa lakia tai porsaanreikää ei ole. Duumakaan ei ole tehnyt asiasta mitään päätöstä, eikä sitä voi Romanovan mukaan tehdä jälkeenpäin.

Vangeista tehdään miinanraivaajia

Värvätyt vangit kerätään vankiloistaan Rostovin alueen työleirille.

– Meidän tietojemme mukaan 20. heinäkuuta lähetettiin Rostovista ensimmäiset vangit niin sanotun Donetskin kansantasavallan alueelle sijaitsevalle koulutusleirille, toisten tietojen mukaan heidän lähetetään suoraan rintamalle, kertoo Romanova.

Romanova sanoo, että koska edellinen vankikuljetus Rostoviin saapui heinäkuun alussa, ovat 20. heinäkuuta saapuneet siten vielä koulutettavina.

– Sukulaisille soitetuista puheluista olemme saaneet tietää, että heitä koulutettiin miinanraivaamiseen. Voi vain pohtia, kuinka ”hyvin” on mahdollista oppia miinanraivaajaksi kahdessa viikossa. Monilla vangeilla ei ole sukulaisia tai sosiaalista mediaa, eikä heitä ilmeisesti ala kukaan koskaan etsiä. Kyseessä on erittäin hyvää ainesta tykinruoaksi.

Sukulaisia omaaville vangeille on luvattu, että joka kuukauden 20. ja 25. päivän välillä heidän sukulaisilleen maksetaan. Tämä on vielä epäselvää, käykö todella näin ja millä perusteella, koska minkäänlaisia sopimuksia ei kenelläkään ole.

Sotaan värvättäväksi kelpaavat tällä hetkellä kaikki vangit 50-vuotiaaseen asti riippumatta siitä, ovatko he suorittaneet asepalveluksen vai ei. Myös yli 50-vuotiaita otetaan, jos he ovat fyysisesti kykeneviä.

– Ainoana rajauksena ovat tuomiot. Sotaan ei oteta lapsiin sekaantumisesta tai pedofiliasta tuomionsa saaneita.

Värväyksestä vastaava Kremlin yksityisarmeija Wagner ei ole huolissaan siitä, että nämä pedofiilit jatkaisivat tekojaan Ukrainassa, vaan syynä on Venäjän stigmatisoiva vankilakulttuuri.

– Pikemminkin rajoitus johtuu siitä, että venäläisvankiloissa pedofiilit ovat kaikkein alhaisinta ”kastia”. Muut vangit eivät saa olla heidän kanssaan missään tekemisissä ja he elävät muista erillään omassa parakissaan samasta taisteluhaudasta tai kasarmista puhumattakaan.

Tärkein houkutin on raha

Ideologisesti venäläisvangeille ei olisi ongelma lähteä sotaan Ukrainaan. Katujätkää esittävä ja rikollisten puhetapaa viljelevä maan presidentti Vladimir Putinkin tuntuu omalta.

– Vangit ovat aina olleet Venäjän propagandan otteessa. Vangit iloitsivat Krimin liittämisestä. He pitävät erittäin paljon Putinista, joka on heille ”oma” ja joka puhuu kuin patšan [rikollisryhmittymän rivijäsen] tai blatnoi [vankihierarkian korkein jäsen]. He tykkäävät Putinin vitsailuista ja toisten haukkumisesta. Putin on heille ymmärrettävä.

Mutta yleisesti ottaen vangit eivät halua lähteä sotimaan.

– Mutta kiusauksesta tehdään erittäin houkutteleva. Ensin tarjotaan uskomattoman paljon rahaa: 200 000 ruplaa on iso raha jopa Moskovassa, ja Venäjän provinsseista olevat vangit eivät ole koskaan nähneet sellaisia summia, huomauttaa Romanova ja jatkaa:

– Se on nykyisen kurssin mukaan lähes 4000 euroa kuukaudessa. Missä Venäjällä olisi mahdollista ansaita sellaista palkkaa? Lisäksi vankien äideille luvataan maksaa kuusi miljoonaa ruplaa eli 100 000 euroa, Venäjän oloissa uskomaton summa. En usko, että kenellekään oikeasti sitä maksetaan. Esimerkiksi risteilijä Moskvan mukana hukkuneiden merimiesten omaisille ei maksettu mitään.

Toisaalta tuollaiset summat mahdollistaisivat perheiden tukemisen, koska vankilassa on kallista ja velat tulee maksaa. Lisäksi luvataan kumota tuomiot ja vahingonkorvausvaatimukset, jos selviävät sodasta hengissä.

– Ei myöskään tule unohtaa, että ihmiset eivät ymmärrä mitä sota todella on. Joka tapauksessa se näyttäytyy heille matkana vapauteen. Se on silti parempi kuin olla vankilassa. Lisäksi toisessa mainitsemistani Leningradin alueen vankileireistä on paljon Donetskista ja Luhanskista peräisin olevia vankeja, joille kyseessä on kotiinpaluu.

Vain joka viides palaa elävänä takaisin

Romanova kertoo, että vangeille ei kuitenkaan anneta kummoisia mahdollisuuksia jäädä eloon.

– Olemme muutamilta vankileireiltä kuulleet värvääjien sanoneen, että heidän mukaansa henkiin jää 20 prosenttia. Tämä kerrotaan, jotta ihmiset ymmärtäisivät, mihin suostuvat. Mutta heidän perheistään luvataan pitää huolta.

Vankeja on alettu myös pakottaa lähtemään rintamalle, mitä ei ole aiemmin esiintynyt. Romanovan järjestö sai kuulla asiasta vasta heinäkuun puolivälin jälkeen.

– Saimme juuri tietää, että Karjalan Segežassa sijaitsevalla leirillä IK-7, jossa pidettiin esimerkiksi Mihail Hodorkovskia ja Ildar Dadinia [kansalaisaktivisti], on Ukrainaan lähtemästä kieltäytyneitä painostettu ja pantu eritysselliin.