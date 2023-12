Väijytys kranaateilla: Tähän ansaan Golanin prikaatin sotilaat joutuivat Gazassa

Kymmenen Israelin sotilaan kerrotaan kaatuneen Gazassa käydyissä taisteluissa. Mukana oli useita upseereita. Israelin asevoimien mukaan operaatiossa on tähän mennessä kuollut yhteensä 115 sotilasta.

Times of Israel -lehden mukaan verinen välikohtaus sattui tiistai-iltana Shejaiyassa, jota pidetään Pohjois-Gazan vahvimmin linnoitettuna Hamas-tukikohtana.

Golanin prikaatin joukot etenivät alueelle panssariajoneuvojen ja pioneerien tukemina. He aloittivat etsintäoperaatiot asuinalueen keskustassa.

Neljän sotilaan etujoukko oli siirtynyt kolmen tyhjäksi luullun rakennuksen alueelle ja löytänyt tunnelin sisäänkäynnin. Hamasin taistelijat väijyttivät sotilaat käsikranaateilla, avasivat tulen ja laukaisivat räjähteen.

Toinen osasto yritti tulla avuksi, mutta yhteys heitä johtaneeseen upseeriin menetettiin. Sotilasyksikkö aloitti hätätoimenpiteet sen varalta, että sotilaat olisivat jääneet vangiksi.

Alueelle virtasi nopeasti lisäjoukkoja, joista osa koukkasi väijytyspaikalle pohjoisesta. Golanin prikaatin tiedustelupataljoona eteni samanaikaisesti etelästä.

Pelastusoperaation aikana Israelin sotilaat joutuivat ankaran tulituksen kohteeksi läheisistä taloista. Hamasin taistelijat käyttivät jälleen käsikranaatteja ja laukaisivat useita suuria räjähteitä. Lopulta kävi selväksi, että alkuperäisessä ryhmässä olleet sotilaat olivat kuolleet. Taistelussa kuoli myös kaksi sotilasta Israelin ilmavoimien eliittijoukkona pidetystä yksikkö 669:stä.

Israelin mukaan Hamasin paikallisen pataljoonan johtamisjärjestelmä on suurelta osin romahtanut, joten vastarintaa toteutetaan pienillä taistelijaryhmillä.

The IDF releases footage showing troops of the Golani Brigade operating in Gaza City's Shejaiya neighborhood in recent days. Yesterday, nine soldiers were killed during an ambush and battle against Hamas operatives in the area. pic.twitter.com/o1QQ90PvrT

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 13, 2023