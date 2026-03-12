Vahva Alexander Stubb ärsyttää Venäjää

Vuoden 2025 aikana Venäjä käsitteli Suomea pilkallisempaan ja vihamielisempään sävyyn vuoteen 2024 verrattuna, toteaa Valtioneuvoston kanslian tuore informaatiovaikuttamisen vuosikatsaus. Aivan erityisesti Kremlin narratiiveja noudattelevaa viestintää ärsytti presidentti Alexander Stubb.

– Venäjää on ärsyttänyt presidentti Stubbin näkyvä rooli ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa, jossa korostetaan Ukrainan suvereniteettia ja vastuutetaan Venäjä laittomista sotatoimista. Venäjä reagoi tähän ivallisesti ja aggressiivisesti, pyrkien vähättelemään presidentti Stubbin asemaa, torstaina julkaistussa katsauksessa todetaan.

Venäjän kyky Euroopan suostutteluun on katsauksen mukaan nyt merkittävän heikko, eikä sillä ole juurikaan vaihtoehtoja uhkaamiselle ja painostamiselle. Tällaisessa tilanteessa sen retoriikka kovenee.

– Venäjän talouden heikentyneet näkymät, laittoman hyökkäyssodan vaikutukset yhteiskuntaan ja Ukrainan iskut Venäjän öljyinfrastruktuuriin vaikeuttavat Venäjän tilannetta, eivätkä sen sotatoimet Ukrainassa etene Venäjän haluamalla tavalla. Venäjän aggressiivinen retoriikka, syytökset ja vaatimukset heijastavat tätä tilannetta, mikä näkyy myös maan suhtautumisessa Suomeen.

Katsauksen mukaan Venäjä on erityisen herkkä historiallisten tosiasioiden suhteen. Venäjä on luonut täysin oman, valikoivan historiakertomuksensa, jota se puolustaa.

– Tämä kertomus on Venäjälle äärimäisen tärkeä omille kansalaisille viestimisessä ja kansallisen yhtenäisyyden ylläpitämisessä. Se, että Suomi haastaa tämän kertomuksen, nähdään Venäjällä siihen kohdistuvana aggressiona.

Myös Nato on Venäjälle paha paikka. Se kuvaa Naton itseään uhkaavaksi toimijaksi. Naton puolustuksen vahvistuminen esitetään Venäjällä sitä vastaan suunnattuna aggressiona. Venäjä esimerkiksi korostaa Naton harjoittelevan ”lähellä Venäjän rajaa”, vaikka todellisuudessa samoilla alueilla on harjoiteltu jo kauan. Tässä tarinassa myös Suomen varautumis- ja väestönsuojelutoiminta värittyy todisteeksi koko lännen muodostamasta sotilaallisesta uhasta, katsauksessa todetaan.

Venäjä kokee olevansa piiritetty linnake. Se perustelee ja oikeuttaa omat toimensa luomalla uhkakuvia.

Kuluneen vuoden aikana erityisesti uutisointi Suomen taloudesta ja talouden tilasta on lisääntynyt Venäjällä. Tähän liittyvät Venäjän väitteet ja uutisointi siitä, että Venäjän vastaiset pakotteet ovat vahingollisia Suomelle.

– Venäjän mediassa huomiota viedään vihamielisiksi katsottujen valtioiden talouteen ja ongelmiin, millä suunnataan huomiota pois Venäjän heikentyneestä taloustilanteesta ja sodan vaikutuksista yhteiskunnalle. Tällä hetkellä Venäjälle on erittäin tärkeää, että se kykenisi normalisoimaan kauppasuhteitaan mahdollisimman nopeasti, katsauksessa todetaan.

– Siksi Venäjän informaatiovaikuttamisen keskeisenä tavoitteena on vakuuttaa muut siitä, että Venäjän vastaisista pakotteista on enemmän haittaa kuin hyötyä.