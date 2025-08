”Vaarallista peliä” – Mitä jos USA:n rannikolle ilmestyy ydinsukellusveneitä?

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi sunnuntaina amerikkalaisten ydinsukellusveneiden toimivan Venäjän lähialueella.

– Annoin jo asiaa koskevan lausunnon. Ja vastaus on, että ne ovat alueella, kyllä. Juuri siellä missä pitääkin, presidentti sanoi medialle the Hillin mukaan.

Donald Trump ilmoitti viime viikon perjantaina siirtävänsä kaksi ydinsukellusvenettä ”sopiville alueille” vastatoimena Venäjän ex-presidentti Dmitri Medvederin uhkaaviin puheisiin. Trump kehotti Medvedeviä varomaan sanojaan ja kutsui tätä ”epäonnistuneeksi entiseksi presidentiksi”.

Yhdysvaltain erikoislähettiläs Steve Witkoffin odotetaan saapuvan lähipäivinä Venäjälle Ukrainan sotaa koskevia neuvotteluita varten. Valkoinen talo on uhannut Venäjää uusilla pakotteilla, minkä lisäksi vastatoimia voitaisiin ensi kertaa kohdistaa myös venäläisiä raaka-aineita ostavia valtioita kohtaan.

Ruotsin entinen pääministeri ja pitkän linjan ulkopoliittinen vaikuttaja Carl Bildt pitää jännitteiden lisääntymistä huolestuttavana.

– Tämä on vaarallista peliä. Mitä tapahtuu, jos [Vladimir] Putin ilmoittaa, että hän lähettää pari ydinsukellusvenettään New Yorkin edustalle, Carl Bildt kysyy viestipalvelu X:ssä.

This is a dangerous game. What will happen if Putin announces that he is deploying a couple of his nuclear submarines off New York? https://t.co/VLe5AB2S0w

— Carl Bildt (@carlbildt) August 4, 2025