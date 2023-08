Video paljastaa: Vladimir Putinin takavarikoidulla huvijahdilla tapahtuu kummia

Venäjän presidentti Vladimir Putinin Šeherazade-superjahdilla tehdään jonkinlaisia korjaus- tai muutostöitä, video paljastaa.

Alta löytyvällä lennokkivideolla näytetään Marina di Carraran satamassa Italian Toscanassa olevaa 140 metrin mittaista ja noin 700 miljoonan euron hintaista superjahtia. Huomio kiinnittyy aluksen perään. Se on peitetty valkoisella suojarakennelmalla. Videon tuottanut suosittu superjahteihin erikoistunut eSysman SuperYachts -kanavalla kerrotaan, että Šeherazadella todella tehdään nimettömien lähteiden mukaan jonkinlaisia muutoksia tai päivityksiä. Aluksella todetaankin ”tapahtuvan kummia”.

Laajan todistusaineiston perusteella Venäjän diktaattorille kuuluva alus takavarikoitiin Venäjä-pakotteiden nojalla viime vuoden toukokuussa.

Financial Times kertoi toukokuun alussa, että Italia sallii aluksen ”nimettömänä pysyttelevän omistajan” yhä maksaa huvijahdin henkilökunnasta, ylläpidosta ja töistä”. Italian viranomaisten mukaan kyse on pelkästä ”huollosta”. Töiden yksityiskohtia ei kuitenkaan suostuta kertomaan, koska tiedot takavarikoidusta omaisuudesta on salattu.

FT:n näkemällä Italian takavarikkolistalla Šeherazade on ainoa Venäjä-pakotteiden alainen omaisuus, jonka omistajasta ei sanota papereissa mitään.

Jahti kuuluu lähteiden mukaan paperilla pakotelistalla olevalle öljy-yhtiö Rosneftin entiselle johtajalle Eduard Khudainatoville. Venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin tiimin keräämän todistusaineiston ja julkisuudessa olleiden nimettömien viranomaisarvioiden perusteella todellisesta omistajasta ei kuitenkaan ole epäilystäkään. Esimerkiksi Šeherazaden miehistö koostuu Venäjän presidentin turvallisuudesta vastaavan FSO:n henkilöstöstä.

Putinin Kosatka-huvijahdin työhuoneesta tällä viikolla julki vuodetussa kuvassa taas näkyy Šeherazaden pienoismalli, jollainen luovutetaan tavallisesti aluksen tilaajalle.

Verkkouutiset kertoi Kosatkaan liittyvistä paljastuksista ja Putinin huvijahtien yksityiskohdista tässä jutussa. Samassa yhteydessä selvisi esimerkiksi, että Šeherazaden miehistö saa yhä palkkaa ja käy päivittämässä osaamistaan koulutuksissa aivan normaalisti .

Navalnyin korruptionvastaisen FBK-säätiön tutkimusjohtaja Maria Pevtshik on pöyristynyt tilanteesta.

– Kuka helvetti maksaa Šeherazaden päivitystöistä? Miten tämä on mahdollista? Se on takavarikoitu, se on pakotteiden piirissä. Kenenkään ei pitäisi voida olla sen kanssa tekemisissä, Moskovan eliitin ulkomaan omistuksia selvityksissään paljastanut Pevtshik ryöpyttää X:ssä (entinen Twitter).

Hän jatkaa ymmärtävänsä välttämättömät huoltotyöt, mutta ei ilmeistä takakannen jatkeen rakentamista.

– P.S Šeherazade pitäisi myydä huutokaupassa ja tulot tulisi ohjata Ukrainan jälleenrakennuksen. Sovitaanko kaikki ystävällisesti, että tämä on Putinin jahdille ainoa hyväksyttävä kohtalo.

Pevtshik kertoo FBK:n hankkiman kirjeenvaihdon osoittavan, että Šeherazaden parissa työskentelevät odottavat, että alus saadaan pois Euroopasta lähitulevaisuudessa.

Their internal communication, which we have access to, suggests that they are working on the assumption that Scheherazade, the Putin's yacht, will be moved outside Europe in the foreseeable future. So they jobs are secured.

— Maria Pevchikh (@pevchikh) August 25, 2023