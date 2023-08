”Yksi kuva todistaa kaiken” – Vladimir Putinin huvijahdin työhuoneen hyllyssä paljastava esine

Vangitun venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin korruptionvastaisen FBK-säätiön tuoreeseen selvitykseen sisältyy paljastava kuva Venäjän diktaattori Vladimir Putinin työhuoneesta aiemmin Gracefulina tunnetulta Kosatka-huvijahdilta.

– Tätä valokuvaa Putinin toimistosta Graceful-jahdilla voi kutsua liioittelematta sensaatiomaiseksi, se todistaa kaiken, Navalnyin säätiön tutkimuksia ennen johtanut venäläisaktivisti Georgij Alburov sanoo X:ssä (entinen Twitter).

Yllä näkyvässä kuvassa on useita mielenkiintoisia yksityiskohtia, jotka kertovat selvästi jahdin käyttäjästä. Toimiston pöydällä on suojattu puhelin, jossa on näppäimistön sijasta Venäjän vaakuna. Vastaava puhelin löytyy useissa kuvissa Vladimir Putinin työpöydiltä. Tällaista puhelinta ei myöskään myydä lainkaan markkinoilla vaan niitä valmistetaan ainoastaan valtiolliseen käyttöön.

Huvijahdin ikkunasta taas näkyy kuvassa sen lähelle laituriin parkkeerattu alus, jonka kyljessä on Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n tunnus.

Kenties mielenkiintoisin yksityiskohta on kuitenkin työhuoneen kirjahyllyssä lasivitriinissä oleva pienoismalli. Siinä nimittäin komeilee noin 700 miljoonan euron hintaiseksi arvioitu Šeherazade-superjahti.

Italiassa viime vuonna takavarikoitu alus on liitetty jo aiemmin mediassa Putiniin. Georgij Alburovin mukaan tällainen pienoismalli annetaan tyypillisesti aluksen tilaajalle. Hän luonnehtii sitä rautaiseksi todisteeksi siitä, että alus on Venäjän diktaattorin.

Verkkouutiset kertoi Aleksei Navalnyin tukijoiden paljastuksista tässä jutussa. Laajan selvityksen mukaan Kosatka hinattiin paniikkivauhtia saksalaiselta telakalta Venäjälle juuri ennen kuin Moskova aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022.

FBK:n hankkiman laajan asiakirja-aineiston ja muun materiaalin perusteella huvijahtia on päivitetty sodan aikana peräti kolmella miljardilla ruplalla eli noin 30 miljoonalla eurolla. Syynä mittaviin töihin pidetään Putinin ykkösjahtina toimineen Šeherazaden takavarikkoa.

Kuvia ja lisätietoja Putinin luksusjahdista löytyy alla olevasta jutusta.

Во-первых, видим на столе телефон без кнопок и с гербом. Это телефон спецсвязи для работы с секретной информацией, такой невозможно купить простым людям (мы пробовали). Точно такие же стоит у Путина во всех кабинетах

(2/4) pic.twitter.com/l5q30678Cj — Георгий Албуров (@alburov) August 22, 2023