Kremlin operaatio paljastui, sukellusveneitä Britannian lähellä

Britannian puolustusministeri John Healey paljasti tilannekatsauksessaan yksityiskohtia Venäjän äskettäin toteuttamasta sotilasoperaatiosta, kertoo BBC.

Hän kertoi haluavansa paljastaa Venäjän jatkuvan toiminnan, joka uhkaa Britanniaa. Hän myös korosti Britannian ”jatkuvaa valmiutta” vastata tämänkaltaisiin uhkiin.

Healeyn mukaan Britannia vastasi yhteistyössä Norjan ja muiden liittolaisten kanssa lisääntyneeseen Venäjän toimintaan Atlantin valtamerellä Britannian pohjoispuolella.

Operaatioon osallistui venäläinen Akula-luokan sukellusvene sekä kaksi Venäjän laivaston vedenalaisen GUGI-tutkimusosastonsukellusvenettä.

Healey kertoi Britannia käyttäneen asevoimiaan varmistaakseen, että venäläisiä sukellusveneitä valvottiin vuorokauden ympäri.

Sukellusveneiden kerrotaan sittemmin poistuneen Britannian vesiltä.

– Salaisen operaation yritys paljastettiin.

Venäjän operaatio kesti yli kuukauden ennen kuin venäläiset sukellusveneet vetäytyivät. Operaatio on nyt päättynyt.

Healey lähetti Venäjän presidentti Vladimir Putinille viestin:

– Me näemme teidät, näemme toimintanne kaapeleidemme ja putkistojemme yllä.

– Britannian kaapeleiden tai putkistojen vahingoittamisyrityksiä ei suvaita, ja siitä koituu vakavia seurauksia.