Venäjällä historiallinen käänne: Vladimir Putinin suosio putosi virallisessa mittauksessa

Viimeaikaisten mielipidemittausten perusteella Venäjän presidentti Vladimir Putinin kannatus olisi kääntynyt selvään laskuun.

Presidentinhallinnon alainen FOM-tutkimuslaitos julkaisi hiljattain kyselyn, jonka perusteella kansan luottamus Putiniin olisi alimmalla tasollaan syyskuun 2022 jälkeen. Vastaavia havaintoja tehtiin toisessa valtioon kytköksissä olevassa gallupissa.

Suosion lasku ei merkitse poliittista kriisiä Kremlin kannalta, sillä Vladimir Putinin itsehallinnolliselle järjestelmälle ei ole Venäjällä vaihtoehtoa. Niin sanotussa ”ohjaillussa demokratiassa” pyritään luomaan illuusio vaaleista, mutta todellista oppositiota maassa ei ole.

Radio Free Europen haastattelemat asiantuntijat sanovat Kremlin olevan silti huolissaan mielipideilmaston muutoksesta. Poliittisen järjestelmän hallinnoinnista vastaavat viranomaiset seuraavat tilannetta tarkasti.

– Se on merkittävää, ja taustalla on monia muita tapahtumia ja välikohtauksia, King’s College London -yliopiston Venäjä-instituutin johtaja Gulnaz Sharafutdinova sanoo.

Venäjän syvenevien talousvaikeuksien taustalla on jo viidettä vuotta jatkuva sota Ukrainassa, jonka kokonaistappiot ovat nousseet yli 1,2 miljoonaan venäläissotilaaseen. Ukrainan drooni-iskut häiritsevät Kremlin öljynvientiä ja lentoliikennettä. Moskovassa monet ovat raivostuneet verkkoyhteyksien katkoksista, jotka liittyvät lennokkihyökkäysten torjumiseen.

Keväällä ihmeteltiin Kremlille aiemmin uskollisen lakimiehen ja bloggaajan Ilja Remeslon purkausta, jossa tämä arvosteli rajusti Vladimir Putinia. Remeslo passitettiin tapauksen seurauksena psykiatriseen sairaalaan.

Poimintoja videosisällöistämme

– Tämä ei tarkoita vallankumouksen alkua. Mutta lisääntyneet jännitteet eivät ole hyvä uutinen Kremlin kannalta, tutkija sanoo.

Itsenäisen Levada-tutkimuskeskuksen maaliskuisessa kyselyssä yhä useampi venäläinen kertoi kokeneensa internet-häiriöitä. Aiempaa suurempi osa vastaajista ilmaisi tyytymättömyyttään viranomaisia kohtaan Telegramin ja WhatsAppin kaltaisten sovellusten rajoittamisesta.

Helmikuussa siperialaiset maanviljelijät raivostuivat karjan massateurastuksesta. Hätätoimenpiteen taustalla oli vesikauhun ja toisen herkästi tarttuvan patogeenin leviäminen. Valtion maksamia korvauksia pidettiin liian vähäisinä.

Osa tyytymättömistä kansalaisista jopa järjesti mielenosoituksen Moskovan keskustassa, mikä on nykyoloissa erittäin harvinaista.

Sosiologi Jelena Koneva sanoi Ekho-radiolle, että Putinin kannatus vaikuttaa olevan sulamassa.

– Tämä on ensimmäinen merkki, eikä sitä voi pysäyttää uusilla sortotoimilla. Taustalla on liian monia syitä, Koneva totesi.