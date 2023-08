Vladimir Putinin salainen huvijahtihanke paljastui: Kuvat näyttävät kymmenien miljoonien eurojen törsäyksen

Venäjän diktaattori Vladimir Putinille kuuluvaa aiemmin Gracefulina tunnettua 82-metristä Kosatka-superjahtia (suom. miekkavalas) on uudistettu kuumeisesti ja kustannuksia säästelemättä Venäjällä viimeisen puolentoista vuoden aikana.

Vangitun venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin korruptionvastainen FBK-säätiö on julkaissut valtavan määrän asiakirjoja ja kuvamateriaalia tähän asti salassa pysyneestä projektista. Selvityksestä on tehty myös alta löytyvä video.

Aineiston perusteella huvijahdin päivitystyöt ovat maksaneet kaikkine kuluineen jopa noin kolme miljardia ruplaa eli noin 30 miljoonaa euroa. Uudistukset ovat vaatineet pakotteiden kiertämistä ja tavaran hankkimista eurooppalaisten välikäsien kautta.

Pakotteet iskivät

Kosatka oli vielä viime vuoden alussa uudistettavana telakalla Saksan Hampurissa. Aluksen korjaustyöt kuitenkin keskeytettiin yllättäen helmikuussa ja huvijahti hinattiin kiireellä Itämerelle Venäjän Kaliningradiin. Sieltä se siirrettiin myöhemmin Pietariin.

FBK:n nyt hankkimat venäläisten ja telakan väliset sähköpostit todistavat, millainen hätäratkaisu aluksen siirto oli. Tammikuun 19. päivänä 2022 lähetetyssä viestissä ilmoitetaan, että kaikki työt on keskeytettävä välittömästi ”asiakaan tyytymättömyyden takia” ja että pahasti keskeneräinen alus ja sen Hampuriin majoitettu miehistö halutaan siirtää Venäjälle jo helmikuun ensimmäisenä päivänä. Tilannetta kuvataan FBK:n artikkelissa suoranaiseksi paniikiksi.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun 24. päivänä ja Kremlin voidaan olettaa odottaneen, että Putinin huvijahti olisi otollinen kohde pakotteille. Se oli siis pelastettava.

Niin ikään Putinin huvijahdiksi paljastettu 140-metrinen Šeherazade koki kovemman kohtalon. Liki 700 miljoonan euron hintaiseksi arvioitu alus on eräs maailman suurimpia ja kalleimpia superjahteja. Marina di Carraran satamassa Italian Toscanassa oleva jahti takavarikoitiin Venäjä-pakotteiden nojalla viime vuoden toukokuussa.

Kosatkan massiivisten päivitysten takana onkin mitä ilmeisimmin Putinin halu korvata menetetty Šeherazade. Kosatkan uudesta roolista diktaattorin ykkösjahtina kielii jo sekin, että Šeherazaden miehistöön aiemmin kuuluneet presidentin turvallisuudesta vastaavan FSO:n upseerit löytyvät nyt Kosatkan miehistöluettelosta.

Käsittämätöntä törsäystä

FBK:n selvityksessä käydään läpi laskuja ja muita asiakirjoja, joista ilmenee, millaisia hankintoja huvijahdille on tehty. Vastaavaa törsäystä on artikkelin mukaan nähty viimeksi Vladimir Putinin kohutun palatsin kohdalla.

Esimerkiksi pelkkiin uusiin puisiin elementteihin on mennyt noin 2,5 miljoonaa euroa.

Kenties hurjin aluksen päivitystöistä on kuitenkin suunnitteluasiakirjoissa ”Projekti Olympukseksi” kutsuttu viritys. Yli kahden miljoonan euron rakennelman suunnitellusta vastaa sukellusveneistään tunnettu suunnittelutoimisto Rubin. Kyse on 85 metriä pitkästä ja 25 metriä leveästä merialtaasta. Paperien mukaan altaan pohja on kolmen metrin syvyydessä ja ”valmistettu verkosta, joka suojaa uimarit merieläimiltä”.

Muina esimerkkeinä tuhlauksesta nostetaan muun muassa useita kymmenien tuhansien eurojen sohvia, mattoja, peilejä ja kaappeja ja liki 80 000 euron hintainen sohvapöytä. Listalta löytyy myös 30 000 eurolla ranskalaisia viinejä.