Uusi vaara – tuhoisat lennokit toimivat emoaluksina

Venäjä on jatkanut koko talvikauden ajan massiivisia ilmahyökkäyksiä Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan ohjuksilla ja Shahed- eli Geran-räjähdelennokeilla.
Sähkökatkot ovat olleet paikoin laajoja ja pitkäkestoisia keskellä kovia pakkasia.
Alun perin Iranin toimittamia Shahed-drooneja massatuotetaan nykyisin Venäjällä Tatarstanin tehdaskompleksissa. Niiden käyttötapoja muutetaan jatkuvasti ilmatorjunnan välttämiseksi. Osa Geraneista on jopa varustettu ilmataisteluohjuksilla, tosin viritelmän toimivuudesta on esitetty vaihtelevia arvioita.
Ukrainalainen sotilasasiantuntija Serhii Bekrestnov kertoo saaneensa vahvistuksen sille, että Geraneja käytetään nyt FPV-räjähdedroonien emoaluksina.
Pitkän kantaman Geranit voivat laukaista ainakin kaksi FPV-droonia halutun alueen yllä, jollon ne voivat iskeä lähellä sijaitseviin kohteisiin.
Bekrestnov on jakanut videon, jossa Geranista lähtee liikkeelle huomattavasti pienempi kappale.
– Kehotan kaikkia ilmatorjuntamiehistöjä kiinnittämään huomiota mahdollisuuteen, että Shahedeissa voi olla FPV-lennokkeja. Pyydän kaikkia asevoimien yksiköitä varautumaan tähän liittyviin uusiin riskeihin, asiantuntija sanoo.