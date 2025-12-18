Vaarallinen drooni voidaan varustaa ohjuksilla

Ukrainan sotilastiedustelu HUR on julkaissut tietoja Venäjän Geran-2-lennokin uusimmasta versiosta.
Geran-2 pohjautuu Iranin toimittamiin Shahed-136-räjähdedrooneihin, joita nykyisin massatuotetaan Venäjällä Jelabugan tehtaalla.
Vympel R-60 on infrapunahakuinen ilmasta ilmaan -ohjus. Sitä on käytetty 1970-luvulta lähtien muun muassa MiG-27- ja MiG-31-hävittäjissä.
Uusi lennokki voidaan lähettää kauas Ukrainan ilmatilaan. Jos se havaitsee Ukrainan lentokoneen tai helikopterin, voi operaattori laukaista ohjuksen.
Geran-2:n uusi versio on varustettu kahdella kameralla, joista toinen on sen nokassa ja toinen ohjuslavetin takana. Videokuvan välitys ja ohjaus hoidetaan kiinalaisvalmisteisen Xingkay Tech XK-F358 -modeemin avulla.
Laitteessa on mukana yhden piirilevyn tietokone Raspberry Pi 4, jäljitin ja kaksi GSM-modeemia telemetriatietojen lähettämiseen.
Uuden lennokin tavoitteena on heikentää Ukrainan kykyä torjua Venäjän ohjus- ja lennokkihyökkäyksiä. Teknologiaa tullaan mahdollisesti viemään myöhemmin Iranin ja Pohjois-Korean kaltaisiin maihin.
2/ The missile, fitted with an APU-60-1MD (P-62-1MD) aircraft launcher, is mounted on a special bracket located on the upper front section of the Geran’s fuselage. pic.twitter.com/TX8iZF15sR
