Mallinnus ilmataisteluohjuksella varustetusta Geran-2-droonista. / DI_Ukraine / X

Vaarallinen drooni voidaan varustaa ohjuksilla

Venäjä pyrkii heikentämään Ukrainan kykyä torjua laajoja ilmahyökkäyksiä.
Ukrainan sotilastiedustelu HUR on julkaissut tietoja Venäjän Geran-2-lennokin uusimmasta versiosta.

Geran-2 pohjautuu Iranin toimittamiin Shahed-136-räjähdedrooneihin, joita nykyisin massatuotetaan Venäjällä Jelabugan tehtaalla.

Vympel R-60 on infrapunahakuinen ilmasta ilmaan -ohjus. Sitä on käytetty 1970-luvulta lähtien muun muassa MiG-27- ja MiG-31-hävittäjissä.

Uusi lennokki voidaan lähettää kauas Ukrainan ilmatilaan. Jos se havaitsee Ukrainan lentokoneen tai helikopterin, voi operaattori laukaista ohjuksen.

Geran-2:n uusi versio on varustettu kahdella kameralla, joista toinen on sen nokassa ja toinen ohjuslavetin takana. Videokuvan välitys ja ohjaus hoidetaan kiinalaisvalmisteisen Xingkay Tech XK-F358 -modeemin avulla.

Laitteessa on mukana yhden piirilevyn tietokone Raspberry Pi 4, jäljitin ja kaksi GSM-modeemia telemetriatietojen lähettämiseen.

Uuden lennokin tavoitteena on heikentää Ukrainan kykyä torjua Venäjän ohjus- ja lennokkihyökkäyksiä. Teknologiaa tullaan mahdollisesti viemään myöhemmin Iranin ja Pohjois-Korean kaltaisiin maihin.

