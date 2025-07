Kuoleman tehdas: Propaganda esittelee räjähdedroonien massatuotantoa

Venäjän puolustusministeriön Zvezda-kanava esittelee julkaisussaan Shahed-tyylisten räjähdelennokkien tuotantoa modernilta vaikuttavissa tuotantolaitoksissa Tatarstanin Jelabugassa.

Iranilaisia Shahed-136-drooneja massatuotetaan Venäjällä Geran-2-nimellä. Yhden droonin tuotantokustannukseksi arvioidaan noin 70 000 euroa, ja niitä on käytetty yhä laajemmissa ilmahyökkäyksissä Ukrainan kaupunkeja vastaan.

Siviilikohteiden summittainen pommittaminen oli osaltaan syytä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin koventuneeseen Venäjä-linjaan ja päätökseen lisätä Ukrainan sotilaallista tukemista.

Videolla näytetään, kuinka drooneja laukaistaan kohti Ukrainaa maantiellä ajavien amerikkalaisten Dodge Ram -lava-autojen kyydistä. Jelabugan erityistalousalueen toimitusjohtaja Timur Shagivaleev kuvailee laitosta maailman suurimmaksi droonitehtaaksi. Se sijaitsee noin 1 700 kilometriä Ukrainan rajalta.

Geran-2-droonit maalataan mustiksi havaitsemisen vaikeuttamiseksi yöllä. Kymmenillä tuotantolinjoilla työskentelee valtionmedian mukaan myös teini-ikäisiä opiskelijoita, joita palkataan harjoittelijoiksi. Pitkiä työvuoroja ilman taukoja tekeville nuorille maksetaan 300–400 euron kuukausipalkkaa.

Lennokkituotantoon liittyvien tietojen paljastamisesta voidaan antaa kymmenien tuhansien eurojen sakkoja. United24-median mukaan opiskelijoiden vanhempia uhataan lisämaksuilla, jos tehdastyöstä kieltäytyy.

Vuonna 2023 avatussa Jelabugan laitoksessa on tuotettu kuluvan vuoden alkupuoliskolla noin 18 000 räjähdelennokkia.

russia just realised a slick promo video of a warehouse where they mass produce drones that literally look like death personified. They really love boasting about how actually evil they are – out loud. These drones fly into apartment blocks and hospitals. pic.twitter.com/l0mVDcYzaP

— Caolan (@CaolanReports) July 20, 2025