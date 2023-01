Uudesta koronarokotteesta olisi lisähyötyä myös työikäisille

Tuoreiden tutkimusten perusteella päivitetty koronavirusrokotteen tehosteannos suojaa aiempaa tehokkaammin vakavalta taudinkuvalta.

Modernan ja Pfizerin bivalentit mRNA-rokotteet on kohdistettu alkuperäisen viruskannan lisäksi omikronin BA.4- ja BA.5-alamuunnosten piikkiproteiinia vastaan. Ne on tarkoitus antaa vähintään kaksi kuukautta alkuperäisen rokotussarjan tai aiemman tehosteen jälkeen.

Taustalla on havainto siitä, että koronaviruksen uudet viruskannat pystyvät väistämään yhä tehokkaammin aiemman infektion tai rokotteen luomia vasta-aineita.

New England Journal of Medicine -tiedelehdessä julkaistussa kohorttitutkimuksessa selvitettiin niiden tehokkuutta omikronin BA.4.6-, BA.5-, BQ.1- ja BQ.1.1.viruskantoja vastaan.

Aiempaan monovalenttiin tehosteeseen verrattuna uuden rokotteen luoma suojavaikutus sairaalahoitoa ja kuolemaa vastaan nousi 24,9 prosentista 61,8 prosenttiin. Teho oli parempi kaikissa ikäryhmissä.

Professori Tuuli Lappalainen arvioi suojavaikutuksen pysyvän vahvana ainakin muutaman kuukauden ajan. Hän huomauttaa, että työikäistenkin tehosteista olisi näin ollen apua.

Suomessa on toistaiseksi suhtauduttu monia muita länsimaita nihkeämmin uusien tehosteannosten tarjoamiseen perusterveille. Yksityisen sektorin rokotusten oli määrä alkaa kuluvalla viikolla, mutta byrokraattiset ongelmat ovat lykänneet aikataulua helmikuun puolelle.

– Mutta! Terveillä aikuisilla sairaalahoidon ja kuoleman riski on valmiiksi pieni, joten yhden sairaalajakson tai hengen säästämiseksi pitäisi rokottaa monta. Tätä on THL korostanut. Mutta tämä on resurssi- ja priorisointikysymys eikä lääketieteellinen peruste, Tuuli Lappalainen toteaa.

Professori nostaa esiin tuoreet tilastot sairastamisen kustannuksista. Viime vuonna tartuntatautipäivärahaa sai 385 000 henkilöä, ja kustannus kelalle oli 270 miljoonaa euroa.

– Tänään saatiin surullisia uutisia myös järkyttävän suuresta kuolleisuudesta vuonna 2022. Edelleen on epäselvää, aiotaanko tälle asialle tehdä yhtään mitään, Lappalainen ihmettelee.