USU: Yhä useampi haluaa asevelvollisuuden myös naisille

Yhä useampi suomalainen on sitä mieltä, että asevelvollisuuden pitäisi koskea myös naisia. Asia selviää Uutissuomalaisen teettämästä USU-gallupista.
Gallupissa 40 prosenttia kannattaa asevelvollisuuden laajentamista myös naisiin. Tasan yhtä suuri osa eli 40 prosenttia vastustaa ajatusta. 20 prosenttia ei osaa sanoa.
Runsas kolme vuotta sitten tehdyssä vastaavassa kyselyssä asevelvollisuuden laajentamista kannatti 35 prosenttia ja vastusti 44 prosenttia suomalaisista.
Tasa-arvoinen asevelvollisuus saa enemmän kannatusta miesten kuin naisten keskuudessa. Miehistä asiaa kannattaa 50 prosenttia ja naisista vain 29 prosenttia.
Tällä hetkellä yleinen asevelvollisuus koskettaa vain miehiä. Naiset voivat hakeutua vapaaehtoiseen palvelukseen halutessaan. Järjestelmää on arvosteltu epätasa-arvoiseksi, sillä se asettaa miehet epäedulliseen asemaan naisiin nähden.
Valtio-opin post doc -tutkija Hannu Salomaa Tampereen yliopistosta tulkitsee, että julkinen paine tasa-arvoisemmalle asevelvollisuudelle ei ole kadonnut Ukrainan sodasta huolimatta.
– Tasa-arvo on noussut merkittäväksi muutospaineeksi asevelvollisuusjärjestelmää kohtaan. Se paine on pysynyt kireästä turvallisuustilanteesta huolimatta, Salomaa sanoo USU:lle.
Edesmenneen kansanedustajan Ilkka Kanervan (kok.) johtama parlamentaarinen asevelvollisuuskomitea esitti vuonna 2021 kutsuntojen laajentamista naisiin.
– Viime vuosina tasa-arvonäkökulma on alkanut resonoida laajemmin eikä sitä enää pidetä kritiikkinä asevelvollisuutta kohtaan, Salomaa toteaa.
Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu toteaa, että keskustelu naisten asevelvollisuudesta voi tulla ajankohtaiseksi, jos uudet ikäluokat pienenevät nykyiseen tahtiin.
– Tämän perusteella suomalaiset ovat suhteellisen avoimia asevelvollisuuden laajentamiselle. Jos näkemys Puolustusvoimissa kirkastuu, että asevelvollisuutta pitäisi laajentaa, voi olla, että kannattajien määrä nousee.
Tietoykkösen toteuttamaan USU-gallupiin vastasi tuhat ihmistä 10.–17. marraskuuta. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.
Puoluekannan mukaan tarkasteltuna asia saa eniten tukea kokoomuksen kannattajilta ja vähiten keskustan kannattajilta.
LUE MYÖS:
Onko sinulla C-paperit armeijasta? Näin sinulle kävisi sodan syttyessä
Yhä harvempi käy siviilipalveluksen loppuun, vapautusten määrä nousi 21 prosenttia