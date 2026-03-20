Suomen kaupunkijoukkoja hehkutetaan ulkomailla

Helsingin Santahaminaan sijoitettua Kaartin jääkärirykmenttiä esitellään puolustusalan Baltic Defence Review -mediassa. Sen julkaisussa todetaan Pohjoismaiden arktisen alueen joukkojen saaneen viime aikoina runsaasti huomiota, joten esille haluttiin nostaa myös muita sotilasyksiköitä.

Yksikön päätehtävä on kouluttaa varusmiehiä asutuskeskustaisteluun. Julkaisussa esitellään Puolustusvoimien kuvamateriaalia metrotunnelissa järjestetystä harjoituksesta.

Kaartin jääkärirykmentin vastuulla on puolustaa pääkaupunkiseutua ja laajemmin Uudenmaan aluetta. Baltic Defence Review -median mukaan yksikön kyvykkyyksiä voidaan käyttää rauhanaikana häiriötilanteissa, hybridisodankäynnin torjumiseen ja laajemman voimankäytön ehkäisyyn.

Yksikkö on valmiudessa muiden viranomaisten tukemiseen yhteiskunnan toimintojen turvaamiseksi. Julkaisussa esitellään rykmentin rakennetta tarkemmin. Kaartin pataljoona kouluttaa sotilaspoliisien lisäksi kuljettajia ja hoitaa kunniakomppanian tehtävät.

Ensimmäisen ja toisen sotilaspoliisikomppanian varusmiehet saavat koulutuksen asutuskeskustaisteluun, henkilösuojaamiseen ja voimankäyttökeinoihin. Harjoituksia järjestetään tunneleissa, metroasemilla ja teollisuusalueilla. Uudenmaan jääkäripataljoona keskittyy asutuskeskustaisteluun ja pääkaupunkiseudun suojaamiseen.

Rakennetulla alueella taistelemisen arvioidaan vaativan erityistä osaamista yksittäisiltä sotilailta ja aliupseereilta. Tämä asettaa omat vaatimuksensa fyysisen ja henkisen kestävyyden osalta.

Julkaisussa mainitaan myös Puolustusvoimien urheilukoulu, joka kouluttaa varusmiehiä tiedustelutehtäviin.

– Toinen nimeen liittyvä tehtävä on mahdollistaa lahjakkaiden urheilijoiden harjoittelu asepalveluksen aikana. Mielestämme melko erikoinen yhdistelmä, Baltic Defence Review arvioi.