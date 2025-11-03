Onko sinulla C-paperit armeijasta? Näin sinulle kävisi sodan syttyessä

Suomessa moni saa vapautuksen asevelvollisuudesta rauhan ajaksi eli niin sanotut C-paperit. Nimensä mukaisesti se tarkoittaa sitä, että henkilön ei tarvitse suorittaa asepalvelusta eikä mennä siviilipalvelukseen.

Arkisessa elämässä C-papereilla ei ole juuri merkitystä, sillä asiasta ei saa kysyä edes työhaastattelussa, ellei asialla ole oleellista merkitystä työtehtävistä suoriutumiseen.

Mutta miten käy tilanteessa, jossa Suomi julistettaisiin sotatilaan? Joutuvatko C-paperit saaneet sodan syttyessä muiden kanssa rintamalle vai mitä heille tapahtuu?

Aihe on noussut keskustelunaiheeksi viime vuosina kiristyneen turvallisuustilanteen takia. Vaikka Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa, C-miesten mahdollinen kohtalo sotatilanteessa on alkanut kiinnostaa yhä useampaa.

Verkkouutiset kysyi asiasta suoraan Puolustusvoimilta. Antamassaan vastauksessa Puolustusvoimat huomauttaa, että C-luokituksen saaneiden sijoittumisesta sodan aikana säädetään asevelvollisuuslaissa (2007/1438). Sen 87. pykälä antaa perusteet palveluksesta rauhan aikana vapautetun määräämisestä palvelukseen.

– Asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana terveydellisestä syystä vapautettu asevelvollinen voidaan yleisen liikekannallepanon aikana määrätä kutsuntaan tai asevelvollisuuslain 26. pykälässä tarkoitettuun tarkastukseen sekä määrätä palvelukseen, jos hänet todetaan palveluskelpoiseksi, Puolustusvoimat kertoo sähköpostitse antamassaan vastauksessa.

Lain perusteluissa todetaan seuraavaa:

Poikkeusoloissa voi olla tarvetta kutsua palvelukseen myös ne asevelvolliset, jotka on aiemmin vapautettu palveluksesta terveydellisestä syystä, mutta joiden palveluskelpoisuus mahdollistaisi palveluksen puolustusvoimissa.

Pykälän mukaan asevelvollinen voitaisiin määrätä tarkastukseen, jossa hänen palveluskelpoisuutensa todettaisiin. Näin ollen palveluskelpoiseksi todettu asevelvollinen voitaisiin sotatilanteessa määrätä palvelukseen.

Entä mihin C-paperit saaneet sodan tullen sijoitettaisiin? Puolustusvoimien mukaan rauhan aikana C-luokiteltuja ei sijoiteta sodanajanjoukkoihin, vaan he ovat varareservihenkilöstöä.

– Yleisen liikekannallepanon aikana voidaan toimia asevelvollisuuslain 87. pykälän mukaisesti, jolloin palveluskelpoisuusluokka voi muuttua C-luokasta B- tai A-luokkaan, jolloin henkilö voidaan kouluttaa ja/tai sijoittaa puolustusvoimien sodan ajan tehtävään.

Yleisen liikekannallepanon aikana myös C-miehet voivat joutua rintamalle. Ennen sitä C-luokitus muuttuu A:ksi tai B:ksi. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Puheet miinoja polkevista C-miehistä ovat urbaani legenda

C-paperit herättävät säännöllisesti keskustelua sekä puolesta että vastaan. Toisten mielestä armeijan välttäminen terveydellisistä syistä on järkevää ja Puolustusvoimien resursseja säästävää, sillä palvelukseen terveytensä puolesta soveltumaton todennäköisesti jättäisi palveluksensa kesken tai suoriutuisi siitä huonosti.

Toisten mielestä armeijasta saa C-paperit liian helpolla ja osan epäillään hankkineen C-paperit silkkaa laiskuuttaan. Arvostelu kohdistuu etenkin niihin, jotka ovat saaneet vapautuksen mielenterveydellisistä syistä.

Aiheesta liikkuu myös paljon väärää tietoa ja uskomuksia. Toistuvasti törmää väitteisiin, että C-paperit saaneet laitettaisiin etulinjaan ”miinanpolkijoiksi”. Onko tällaisilla väitteillä perää?

– Ei, Puolustusvoimat oikoo vääriä tietoja.

Toisinaan törmää myös väitteisiin, joiden mukaan C-paperin saaneet sijoitettaisiin ensisijaisesti väestönsuojeluun tai muihin yhteiskuntaa hyödyttäviin tehtäviin sen sijaan, että heille alettaisiin sodan syttyessä järjestää sotilaskoulutusta.

Puolustusvoimat huomauttaa, että väestönsuojeluntehtävät eivät kuulu Puolustusvoimien tehtäviin, vaan ne ovat muiden viranomaisten tehtäviä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö C-luokituksen saaneita voitaisi sijoittaa tällaisiin tehtäviin.

– C-palveluskelpoisuusluokitellut asevelvolliset kuuluvat puolustusvoimien varareserviin, josta heitä voidaan luovuttaa tarvittaessa esimerkiksi määräajaksi ”tehtävään” henkilövaraukseen huoltovarmuus/tuotantokriittiseen yritykseen esityksestä.

Mikäli henkilö ei halua suorittaa varusmiespalvelusta, hän voi hakeutua siviilipalvelukseen. C-paperit saaneen ei tarvitse suorittaa sitäkään. Kuvassa Lapinjärven siviilipalvelukeskus. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

C-luokituksen saaminen tarkoittaa, että asevelvollinen on vapautettu palveluksesta vain rauhan ajaksi. Voidaanko joissain tapauksissa todeta, että C-paperit saanut henkilö ei ole soveltuva palvelukseen edes sotatilanteessa?

– Kyllä voidaan. Mikäli henkilö on vapautettu rauhan ajan palveluksesta sellaisella terveydellisellä syyllä, ettei palvelukseen määrääminen ole tosiasiallisesti mahdollista, ei häntä voida pitää soveltuvana palvelukseen sotatilanteessa, Puolustusvoimat vastaa.

Näitä terveydellisiä syitä voivat olla esimerkiksi kehitysvammaisuus tai raajojen puuttuminen, kuten ranteen tai käden amputaatio.

– Puolustusvoimien terveystarkastusohje (TTO2012) antaa perusteet palveluskelpoisuusluokitukselle niin sodan kuin rauhan aikanakin, Puolustusvoimat kertoo.

Suomen puolustusvoimissa nykyisin käytetyt palveluskelpoisuusluokat ovat C-luokituksen lisäksi A, B, E ja T. Kelpoisuusluokista A ja B on luokiteltu kelpaamaan palvelukseen. E-luokitus tarkoittaa vapautusta palveluksesta määräajaksi esimerkiksi leikkauksen tai muun väliaikaisen haitan takia. T-palveluskelpoisuusluokka määrätään niille, joiden katsotaan olevan vaaraksi palvelusturvallisuudelle esimerkiksi rikostaustansa takia.

Asevelvollisen palveluskelpoisuudesta päätetään ensi kertaa kutsunnoissa. LEHTIKUVA / KIMMO PENTTINEN

Mielenterveyden tai käytöksen häiriöt yleisin syy C-luokitukselle

C-luokituksen voi saada monen eri syyn takia. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ovat ylivoimaisesti yleisin syy C-luokitukselle. Puolustusvoimien mukaan viime vuoden (2024) kutsunnoissa C-luokituksen saaneista 55,8 prosenttia sai luokituksen mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden takia. Yhteensä heitä oli 1 430.

Toiseksi yleisin syy oli umpieristys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet, 14,9 prosenttia (382 henkilöä) tapauksista. Kolmanneksi yleisin syy C-luokitukselle oli synnynnäiset epämuodostumat (5,5 prosenttia kutsunnanalaisista, 141 henkilöä).

Viime vuonna C-luokitus määrättiin myös esimerkiksi hermoston, ruoansulatuselinten, silmä- tai tuki- ja liikuntaelinten sairauksien takia.

Koska vuoden 2025 kutsunnat ovat kesken, tilastotietoa kuluvan vuoden osalta ei ole vielä saatavilla.

Ylivoimaisesti suurin osa kutsunnanalaisista määrätään varusmiespalvelukseen. Viime vuonna heidän osuutensa oli yli 76 prosenttia. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Entistä harvempi saa C-luokituksen

Toisin kuin julkisesta keskustelusta voisi luulla, C-luokituksen saaneiden määrä kutsunnoissa on viimeisen noin kymmenen vuoden aikana laskenut.

Esimerkiksi vuonna 2023 kutsuntaikäisistä 8,7 prosenttia sai C-luokituksen ja vuonna 2024 tasan kahdeksan prosenttia. Vielä vuonna 2016 C-luokituksen sai 9,2 ja vuonna 2019 9,8 prosenttia kutsunnanalaisista.

– C-palveluskelpoisuusluokitus perustuu muiden palveluskelpoisuusluokkien tapaan terveydentilaan, joten voidaan sanoa, että kutsuntaikäluokat ovat olleet tältä osin terveempiä, Puolustusvoimat toteaa.

Kokonaisuuden kannalta C-palveluskelpoisuusluokitus koskettaa vain pientä osaa ikäluokasta. Esimerkiksi vuoden 2024 kutsunnoissa peräti 76,07 prosenttia kutsunnanalaisista määrättiin varusmiespalvelukseen. Määrä nousi edellisestä [2023] vuodesta 1,25 prosenttiyksikköä.