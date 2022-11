USU: Sähkövoiton lisävero tulossa pikavauhtia

Asiasta kertoo valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) Uutissuomalaiselle. Vero valmistellaan nopeasti. Neuvottelut asiasta ovat käynnissä hallituksessa, ja esitys verosta on määrä tuoda eduskuntaan ennen joulua.

Sähkövoiton lisäveroksi kutsutun veron on tarkoitus tulla voimaan vuodenvaihteessa, ja sitä on määrä kerätä ensi vuoden ajan. Lisäveroprosentista ei ole vielä linjausta, koska valmistelu on kesken.

Uuden veron taustalla on EU:n energiaministereiden syksyinen päätös siitä, että sähkömarkkinoilta saatavaa voittoa on rajoitettava.

– EU-tasolta tuli velvoite kansalliselle sovellutukselle, ja nyt Suomen ratkaisu on löytymässä, Saarikko sanoo Uutissuomalaiselle.

Hän toteaa, ettei verolla ”missään nimessä” haluta vaarantaa energiayhtiöiden normaalia toimintaa ja esimerkiksi kykyä investoida uusiutuvaan energiaan.

– Siksi vero rajataan koskemaan aikaisempia vuosia suurempia voittoja, Saarikko perustelee.

Hänen mielestään on oikeudenmukaista, että valtio puuttuu ylisuuriin voittoihin kriisitilanteessa.

– Energiakriisi on tuottanut yhtäältä ansaitsemattomia voittoja ja toisaalta ansaitsematonta kärsimystä. Syntyy kohtuuttomia laskuja sekä kotitalouksille että yrityksille, mutta syntyy myös ansaitsemattomia, erittäin suuria voittoja energiayhtiöille, Saarikko kommentoi Uutissuomalaiselle.