Useita räjähdyksiä – lentotukikohtaa ja öljyvarikkoa moukaroitiin Venäjällä

Ukrainan kerrotaan iskeneen pitkän kantaman räjähdelennokeilla useisiin kohteisiin Venäjällä.

Paikallismedian mukaan asukkaat kuulivat useita räjähdyksiä Rostovin alueella sijaitsevan Morozovskin lentotukikohdan alueelta. Lennokki-isku aiheutti paikoin sähkökatkoja.

Morozovskista käsin toimii Venäjän ilmavoimien 559. pommikonerykmentti, jonka kalustossa on Su-34-rynnäkkökoneita.

Öljyvarikko vaurioitui lisäksi toisessa hyökkäyksessä Voronezhin alueella. Useiden polttoainesäiliöiden väitetään kärsineen vahinkoja.

Venäjän merkittävimpiin lukeutuvan lentokonevalmistaja Suhoin toimitiloissa syttyi lisäksi laaja tulipalo Moskovassa. Hätätilaministeriön mukaan rakennuksen katto romahti. Viranomaiset kertoivat ensin, että tulipalo oli rajoitettu 400 neliömetrin alueelle. Myöhemmin sen kerrottiin kattavan 800 neliömetriä.

RBC:n mukaan palon syttymissyy ei ole tiedossa. Venäjällä on syttynyt kymmeniä epäilyttäviä tulipaloja Ukrainan sodan aikana, joista ainakin osan epäillään olleen seurausta sabotaasista.

Hätätilaministeriö väitti, että tulipalo olisi syttynyt ”käyttämättömässä” rakennuksessa Moskovan luoteisosissa. Sosiaalisessa mediassa julkaisujen kuvien ja videoiden perusteella kyseessä on Suhoi-yhtiön rakennus.

