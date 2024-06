USA:n Ukraina-tukea pidättelee ex-komentajan mukaan vain pelko

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoitti perjantaina uudesta 225 miljoonan dollarin arvoisesta ase- ja ampumatarviketoimituksesta Ukrainalle. Bidenin Pariisissa tavannut presidentti Volodymyr Zelenskyi painotti puolestaan jälleen kerran, että venäläisten hyökkäyksen pysäyttämiseksi Ukrainan on voitava iskeä Venäjän maaperälle.

Vaikka Biden myöntyi viime viikolla hyväksymään amerikkalaisten asejärjestelmien käyttämisen Venäjän alueella sijaitseviin kohteisiin Harkovan suunnassa, Valkoinen talo painotti suhtautuvansa edelleen kielteisesti iskuihin muihin sotilaskohteisiin Venäjällä.

USA:n Eurooppaan sijoitettujen maajoukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti evp. Ben Hodges pitää Bidenin hallinnon linjaa kestämättömänä.

– Ei ole olemassa moraalisia, oikeudellisia eikä sotilaallisia perusteita estää Ukrainaa käyttämästä Atacms-järjestelmää tai muita toimittamiamme aseita iskemiseen rajan taa, Hodges sanoo amerikkalaiselle ABC News -uutiskanavalle antamassaan haastattelussa.

Valkoisen talon omaksuma linja ei hänen mukaansa nojaa etiikkaan, oikeuteen eikä kestävään sotilasstrategiaan, vaan pelkoon. Institute for the Study of War -ajatushautomon (ISW) Venäjä-tiimiä johtava George Barros on kenraalin kanssa samaa mieltä.

– Uskoakseni kyse ei ole muusta kuin eskalaation pelosta, Barros toteaa ABC Newsille.

Bidenin hallinto on toistuvasti vakuuttanut Yhdysvaltojen tuen Ukrainalle jatkuvan niin kauan kuin on tarpeen. Hodgesin ja Barrosin mielestä Kreml on kuitenkin onnistunut uhkailullaan estämään sen, että USA antaisi Ukrainalle niin paljon apua kuin se tosiasiassa tarvitsisi.

Valkoisen talon alituinen vitkastelu tukipäätöksissään kertoo Hodgesin mukaan siitä, että Bidenin hallinnon Ukraina-politiikasta puuttuu strateginen visio.

– Se on tietyllä tavalla hapuilua ja jättää kaikenlaisia takaportteja. On vaikeaa muodostaa hyvää strategiaa ja politiikkaa, jos tavoiteltua lopputulemaa ei ole määritelty, Hodges sanoo.

USA:n 20 vuotta kestäneen Afganistan-operaation epäonnistuminen on hänen mielestään esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun näkemystä tavoitellusta lopputulemasta ei ole. Niin kauan kuin Yhdysvallat rajoittaa Ukrainalle toimittamiensa asejärjestelmien käyttöä, Venäjälle jätetään Hodgesin mielestä vapaat kädet jatkaa viattomien ukrainalaisten murhaamista. ISW:n Barros on tässäkin samoilla linjoilla.

– Yksi ratkaisevimmista asioista, mitä tämä [Bidenin] hallinto voisi tehdä – mutta ei rehellisesti sanoen todellakaan ole tehnyt – olisi yksiselitteisesti luopua kaikista rauhoitetuista alueista ja sallia ukrainalaisille iskut kaikin USA:n toimittamin asejärjestelmin syvälle operatiiviseen selustaan, Barros toteaa.