USA:n senaattori: Kiinaa pitää painostaa lopettamaan sota

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin lähipiiriin lukeutuva republikaanisenaattori Lindsey Graham kehuu Ukrainan tekemää laajamittaista lennokkihyökkäystä Venäjällä sijaitseviin lentotukikohtiin.

Kuorma-autojen kuljettamiin kontteihin piilotetut FPV-räjähdedroonit laukaistiin automaattisesti avautuneista luukuista kohteisiinsa kauko-ohjauksella ja osin autonomisesti. Jopa kolmasosan Venäjän pitkän kantaman strategisista pommikoneista kerrotaan tuhoutuneen tai vaurioituneen.

– Aina kekseliäät ukrainalaiset käyttivät luovia droonisodankäynnin taktiikkoja ja hyökkäsivät onnistuneesti venäläisiä pommikoneita ja sotilaskohteita vastaan, joita on käytetty Ukrainan siviilien surmaamiseksi ja heidän maansa raunioittamiseksi, Lindsey Graham kirjoittaa X:ssä.

Hän toteaa Venäjän tappavan iskuillaan summittaisesti miehiä, naisia ja lapsia.

– Maailman on aika toimia ratkaisevalla tavalla Venäjän aggressiota vastaan. Kiina ja muut maat pitää laittaa vastuuseen, sillä he ovat ostaneet halpaa venäläistä öljyä, jolla pidetään yllä [Vladimir] Putinin sotakonetta, senaattori sanoo.

– Jos haluatte tämän sodan loppuvan, pitää Kiinaa painostaa, jotta he auttavat lopettamaan sen, Graham jatkaa.

Yhdysvaltain senaatin odotetaan edistävän Kremliin kohdistuvia laajoja uusia pakotteita. Paketti pitäisi sisällään jopa 500 prosentin tuontitullit sellaisille maille, jotka ostavat Venäjältä esimerkiksi öljyä tai kaasua. Aloitteen taustalla on yli 80 senaattoria.

The ever-resourceful Ukraine used creative drone warfare tactics to successfully attack Russian bombers and military assets used to kill Ukrainian citizens and destroy their country.

Russia indiscriminately kills men, women and children. It’s time for the world to act… https://t.co/F7BleLFody

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) June 1, 2025