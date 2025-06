Paniikki Venäjällä – loputon rekkajono seisoo valtatiellä

Venäjän valtatie R-255 on suljettu Ukrainan sunnuntaisen dronehyökkäyksen jälkeen Srednyin kylän kohdalla Irkutskin alueella, kertoo The Insider viitaten alueelliseen IrCity-sivustoon.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n erikoisoperaatiossa hyökättiin samanaikaisesti neljää Venäjän lentotukikohtaa vastaan Belajassa, Diagilevossa, Olenjassa ja Ivanovossa.

Yandexin liikenneruuhka -palvelun mukaan liikenne oli tukossa kymmenen kilometrin matkalta Belajan lentotukikohdan vieressä sijaitsevan Srednyin kylän lähellä.

Silminnäkijöiden mukaan kuorma-autojen ja rekkojen kulku Irkutskiin on estetty. Ukrainalainen Telegram-kanava Exilenova+ on jakanut auton ikkunasta kuvatun videon.

– He sulkivat tien Srednyissä, ajoimme käytännössä peltojen läpi, nyt olemme palanneet asfaltille, kaikki rekat pysäytetään, nainen sanoo videolla.

IrCity-julkaisun toimittaja kertoo liikenteen olevan täysin pysähdyksissä.

Uutissivusto Nexta kuvailee X-tilillään tilannetta rekkafobiaksi, joka on aiheuttanut valtavan ruuhkan poliisin tarkastaessa kaikki rekat.

Ukrainalaisten mukaan dronet salakuljetettiin Venäjälle rekkoihin lastatuissa erikoisvalmisteisissa rahtikonteissa ennen iskua. Dronet oli kätketty puulaatikoihin, jotka oli asennettu konttien sisäkattoihin. Kontit vietiin Venäjän lentotukikohtien läheisyyteen. Venäläiset kuljettajat eivät tienneet rahdin todellista sisältöä.

Yli 40 strategisen pommi- ja tutkakoneen kerrotaan vaurioituneen tai tuhoutuneen.

Avoimeen dataan perustuvan tutkimusprojekti Oryxin sotilasanalyytikko Jakub Janovskyn mukaan hyökkäyksen jälkeinen liikennekaaos on turvallisuustoimiin liittyvää teatteria.

– Sillä ei saada aikaan mitään muuta kuin liikenne- ja logistiikkahäiriöitä, hän toteaa X-palvelussa.

LUE MYÖS:

Koneet räjähtelevät kentällä yksi kerrallaan – näin Ukraina toteutti rohkean operaation

”Tämä on Venäjän modernin historian suurimpia tappioita”

New phobia unlocked — trucks

Massive traffic jams in Russia’s Irkutsk region, as police inspect every truck for possible “gifts” meant for Russian warplanes. pic.twitter.com/egZjY4Mvfd

— NEXTA (@nexta_tv) June 2, 2025