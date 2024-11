USA:n pakotteet nujersivat Venäjän tuliterän Arctic LNG 2:n tuotannon

Panaman merenkulkuviranomainen on ilmoittanut poistaneensa alusrekisteristään neljä Kremlin varjolaivaston LNG-kaasutankkeria, jotka Yhdysvallat on asettanut pakotteiden alaisiksi. Laivojen omistajina on neljä singaporelaisyritystä LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Gamma Shipping ja LNG Delta Shipping.

Yhdysvaltojen toimen syynä on yhtiöiden väitetyt yhteydet Novatekiin, Venäjän toiseksi suurimpaan maakaasun tuotantoyhtiöön. Yhtiön Arctic LNG 2 -projektin piti alkaa viedä LNG:tä kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa, mutta Yhdysvaltojen pakotteiden takia vienti ei onnistunut. Novatek rakensi valmiiksi kaksi kolmesta suunnitellusta tuotantolinjasta, joista ensimmäinen alkoi tuottaa nesteytettyä maakaasua viime vuoden lopulla, mutta yhtään kaasuerää ei ole toimitettu.

Elokuusta alkaen Arctic LNG 2 on lähettänyt kahdeksan tankkerillista LNG-kaasua, mutta niistä ainuttakaan ei ole myyty. Tankkerit ovat olleet pakotettuja joko jättämään lastinsa kelluviin varastoihin tai vain odottamaan sen kanssa merellä. Koska Yhdysvallat on asettanut nopeasti pakotteita projektiin liittyville tankkereille, mikään maa ei ole halunnut ottaa niitä vastaan, vaikka Novatek on tarjonnut 40 prosentin alennusta.

Tämän vuoksi Arctic LNG 2 on joutunut käytännössä keskeyttämään tuotantonsa ainakin talven ajaksi. Kaupallinen nesteyttäminen on pysähtynyt, ja ainoastaan laitoksen tekniseen ylläpitoon liittyvät toiminnot ovat käynnissä. Kolmannen tuotantolinjan käynnistystä on siirretty vuodesta 2026 vuoteen 2028.

Panaman merenkulkuviranomainen ilmoitti maansa alusrekisterin ylläpitäjänä valvovansa kauppalaivastoaan tarkasti. Se on luvannut toimia päättäväisesti Panaman ja kansainvälisen merenkulkuyhteisön etujen mukaisesti pakotteiden alaisten laivojen poistamisessa rekisteristä. Arctic LNG 2:n toiminnan estämisestä on German Institute for International and Security Affairs -ajatushautomon Itä-Euroopan ja Euraasian tutkimuksen varajohtajan ja Venäjän talouden asiantuntijan Janis Klugen mukaan tullut yksi tehokkaimmista pakotteista Venäjän energianviennissä. Hänen arvionsa mukaan sen vaikutus on ollut noin 10 miljardia dollaria.