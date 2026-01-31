USA:n liittolainen huolestui – tutkija toppuuttelee: Ei pidä arvioida retoriikan perusteella

Yhdysvaltojen tuore kansallinen puolusstusstrategia sekä presidentti Donald Trumpin viimeaikaiset lausunnot ovat herättäneet huolta Taiwanin kohtalosta Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa. Vaikka Yhdysvallat ei virallisesti tunnusta Taiwania, on saarivaltio jo pitkään ollut maan keskeisimpiä liittolaisia alueella. Taiwaniin liittyvistä huolista uutisoi Politico.

Aikaisemmin tammikuussa julkaistussa Yhdysvaltojen kansallisessa puolusstustrategiassa Taiwan jäi taka-alalle, vaikka Kiinan johdon on arvioitu tavoittelevan saaren valtaamista lähivuosina. Uudessa linjapaperissa Kiinaa ei enää pidetä Yhdysvaltojen suurimpana sotilaallisena uhkana, eikä Yhdysvallat dokumentin mukaan tavoittele Kiinan ”nöyryyttämistä”. Strategiassa korostetaan diplomatian merkitystä Kiinan kanssa.

Presidentti Trump ei lisäksi tammikuun alussa antamassaan haastattelussa selväsanaisesti tuominnut Kiinan aggressiivisia toimia Taiwanin suunnalla, vaan totesi Pekingin johdon katsovan saaren kuuluvan Kiinalle. Trump sanoi kuitenkin toivovansa, ettei Kiina ryhdy sotilaallisiin toimiin Taiwania vastaan. Myös Yhdysvaltojen puolustusministeriön johtaviin Kiina-haukkoihin lukeutuvan Elbridge Colbyn tällä viikolla pitämän puheen sovitteleva sävy on herättänyt huomiota tarkkailijoiden keskuudessa. Alivaltiosihteeri Colbyn mukaan Yhdysvallat ei tavoittele vallanvaihtoa Pekingissä tai Kiinan dominointia.

Toisaalta joulukuussa julkaistussa kansallisessa turvallisuusstrategiassa korostetaan Taiwanin strategista merkitystä Yhdysvalloille, ja konfliktin ennaltaehkäiseminen määritellään Yhdysvaltojen keskeiseksi tavoitteeksi. Pentagonin mukaan Taiwanin-linja ei ole muuttunut, mutta hallinnon ristiriitaiset viestit ovat kuitenkin herättäneet huolta niin Taiwanissa kuin sen yhdysvaltalaisten tukijoiden keskuudessa.

Johtava Kiina-asiantuntija Bonnie Glasser toppuuttelee kuitenkin puheita Taiwanin ja Yhdysvaltojen suhteiden heikkenemisestä.

– Taiwanin osalta kansallisen turvallissuusstrategian sananvalinnat olivat varsin vahvoja. Palasin juuri Taiwanin-vierailulta ja voin todistaa, että Yhdysvaltojen ja Taiwanin puolustus- ja turvallisuussuhde on vankka. Sitä ei pidä arvioida retoriikan perusteella – tämä hallinto kiinnittää sanojen sijasta enemmän huomiota tekoihin, German Marshall Fund-tutkimuslaitoksessa työskentelevä Glasser kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.