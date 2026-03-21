Latvian ex-ministeri IL:lle: Yhdysvaltoihin ei voi enää luottaa

Latvian entisen puolustusministeri Artis Pabriksin mukaan Trumpin sooloilu ja transatlanttisen luottamuksen mureneminen lisäävät sotilaallista uhkaa suoraan myös Suomen ja Baltian rajoilla, kertoo Iltalehti.

Pabriks kokee, että Yhdysvaltoihin ei voi enää luottaa.

Hänen mukaansa samalla kun Trump jatkaa pommituksia Iranissa, Washington on tehnyt myönnytyksiä Iranin vahvimmalle liittolaiselle Venäjälle öljyn suhteen sekä myös Valko-Venäjälle, joka Pabriksin mukaan tekee parhaillaan hybridihyökkäyksiä Baltian rajoilla.

Yhdysvallat myönsi aiemmin tässä kuussa myös poikkeusluvan, joka vapauttaa osan venäläisestä öljystä pakotteista hintojen nousun hillitsemiseksi.

– Vedätte kaiken tuen pois Ukrainalta. Taistelette Venäjän liittolaista vastaan, mutta tuette venäläisiä. Sitten teette sopimuksia maamme kimppuun hyökkäävän maan kanssa. Miksi sitä pitäisi kutsua?

Pabriks peräänkuuluttaa Itämeren alueen mailta välittömiä toimia.

– Näen ainoana vaihtoehtona Itämeren maiden erittäin nopean sotilaallisen integraation. Se tarkoittaa Pohjoismaita, Baltian maita, Puolaa, Ukrainaa ja mahdollisesti muita halukkaita.

Hän kokee, että Eurooppa ei ole vieläkään herännyt muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen.

– Olemme myöhässä kaikkien puolustussuunnitelmiemme kanssa, ja se on suurin ongelma. Meidän on yksinkertaisesti aseistauduttava ja oltava valmiita todelliseen taisteluun, Pabriks sanoo.

Emme hänen mukaansa voi vain odottaa, että amerikkalaiset palaavat aiempaan asemaansa.

– Sitä ei ehkä tapahdu pitkään aikaan, hän linjaa.