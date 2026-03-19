Iranin hallinnon väitetään ajautuneen täydelliseen kaaokseen

Iranin hallinto on menettämässä otteensa vallasta. Näin kertoo israelilainen korkea-arvoinen turvallisuusviranomainen israelilaiselle N12-uutiskanavalle.

Irania seuraava virkailija kuvaa Iranin johdon tilannetta ”täydelliseksi kaaokseksi”. Hänen mukaansa komentoketjussa on vakavia katkoksia, eikä käskyjä ole enää selvästi vastaanottamassa tai toimeenpanemassa kukaan.

Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin lauantaina 28. helmikuuta. Sen jälkeen on surmattu Iranin ylin johtaja, ajatollah Ali Khamenei ja joukoittain muuta maan ylintä johtoa.

Israelin poliittinen ja sotilaallinen johto pitää Iranin sisäisen kriisin kärjistämistä nyt keskeisenä tavoitteena, N12-kanavan haastattelema virkamieslähde kertoo. Hänen mukaansa suunnitteilla on ”voimakkaita ja poikkeuksellisia” toimia, joiden tarkoituksena on heikentää entisestään Iranin hallinnon kykyä hallita maata.

– Työskentelemme luodaksemme murtumispisteen, hän kertoo.

– Tavoitteenamme on, että Iranin kansa ymmärtää itse käytännön todellisuuden kautta, että tämän hallinnon peli on ohi. Haluamme luoda olosuhteet, joissa Iranin kansa tuntee, että heillä on mahdollisuus ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä ja lähteä kaduille.

Lähteen mukaan lähipäivät olla ratkaisevia, koska Iranissa vietetään persialaista uuttavuotta ja kevään juhla eli Nowruzia. Tähän voi viitata myös se, että The Times of Israelin mukaan Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun on kehottanut iranilaisia menemään ulos juhlimaan.

– Juhlikaa, ja hyvää Nowruzia… me seuraamme ylhäältä, Netanjahu lupasi israelilaisten hävittäjien turvaavan juhlintaa ilmasta käsin.

Netanjahu lähetti X-palvelussa myös videoviestin iranilaisille.

– Iranin urhealle kansalle. Toivotan teille, kuten joka vuosi, hyvää juhlakautta, joka alkaa valojen juhlasta. Se kuvastaa Iranin kansan ikiaikaista uskoa siihen, että valo voittaa pimeyden ja hyvä voittaa pahan.

