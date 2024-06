USA:n ex-ministerin mukaan Kremlin ydinasepuheissa tapahtui huolestuttava muutos

Entinen USA:n apulaispuolustusministeri Jim Townsend varoittaa Venäjän kokoavan yhä suurempia osastoja Ukrainan koillisosan vastaiselle rajalle eli Harkovan ja Sumyn alueiden tuntumaan.

Venäläisjoukot pääsivät etenemään toukokuun puolivälissä yllättävän nopeasti Harkovan alueen pohjoisosissa, mutta hyökkäys vaikuttaa hyytyneen viime viikkoina. Operaatioon ilmeisesti oli tarkoitus koota yli 70 000 sotilasta, mutta hyökkäyksen aikaistamisen vuoksi rajan yli tunkeutui vain noin 30 000 sotilasta.

Jim Townsendin mukaan länsimaiden on nykytilanteessa käytännössä mahdotonta kieltää Ukrainaa käyttämästä asejärjestelmiä Venäjän puolella. Puolustus olisi vaikeaa, jos joukkoja voitaisiin koota rajan taakse ilman minkäänlaista häirintää.

– On vaikea vain sanoa, että ei, ette voi hyökätä noita joukkoja vastaan, jotka ovat pian tunkeutumassa valtionne alueelle rajan yli, Townsend sanoo Timesille.

Hän huomauttaa, että tällä hetkellä suurin tarve on iskeä rajavyöhykkeen tuntumassa olevia joukkokeskityksiä vastaan eikä keskittyä syvemmällä Venäjällä sijaitseviin kohteisiin.

Valkoisessa talossa on keskusteltu toukokuun mittaan siitä, lisäisikö linjanmuutos eskalaation riskiä. Moskova on hiljattain kommentoinut jyrkkään sävyyn muun muassa F-16-hävittäjien tulevia toimituksia Ukrainalle, mikä on kytketty propagandassa hämmentävällä tavalla ”Naton ydinaseisiin”.

Ex-ministerin mukaan Kremlistä on kuultu vuosien varrella samankaltaista ydinaseisiin liittyvää uhittelua ja bluffausta. Presidentti Vladimir Putin on puhunut niin sanotuista punaisista viivoista eli tilanteista, joissa hän turvautuisi taktisen ydinaseen käyttöön.

– Mutta Moskovasta nyt kuultu retoriikka ydinaseisiin liittyen on ollut paljon spesifimpää. Ja tämä muutos on ollut mukana Valkoisessa talossa käydyssä keskustelussa. On pohdittu, kuinka vakavasti puheet pitäisi ottaa, Townsend sanoo.

– Viimeisen puolentoista vuoden aikana puheet eivät ole johtaneet tekoihin, mutta olemmeko nyt pisteessä, jossa hän saattaisi turvautua näihin aseisiin, Townsend jatkaa.

Käännekohta sodassa?

Asiantuntijat ovat viime viikkoina pohtineet, voisivatko Harkovan alueella käydyt taistelut koitua käännekohdaksi sodassa. Yhdysvaltain entinen apulaispuolustusministeri ei usko, että voimatasapaino olisi muuttunut ratkaisevalla tavalla.

Ukrainan puolustuslinja on kuitenkin venytetty ohueksi pitkällä rintamalla, ja pienempiä venäläisjoukkojen hyökkäyksiä tehdään jatkuvasti eri paikoissa.

– Jos Ukraina joutuu siirtämään joukkoja yhdestä paikasta Harkovaan ja heikentämään tätä kautta muiden alueiden puolustusta, niin tämä voi avata Venäjälle tilaisuuden läpimurtoihin, Jim Townsend sanoo.

Hänen mukaansa vaikuttaa siltä, ettei Kremlillä ole voimia mahdollisten läpimurtojen hyödyntämiseksi.

– Venäjän joukot heikkenevät jatkuvasti tappioiden vuoksi, Townsend toteaa.