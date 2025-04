Petteri Orpo gallupnoususta: Kannattajamme ovat heränneet

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Ilta-Sanomien vaaligrillissä Yle Uutisten gallupia aivan kunta- ja aluevaalien alla. Tulosten mukaan SDP on menettänyt etumatkansa, ja kokoomus ja SDP ovat nyt aivan tasoissa.

– Totta kai olen tyytyväinen. Siinä näkyy se kova työ mitä me olemme tehneet, Petteri Orpo totesi.

– Nyt on päästy oikeasti näissä vaalikeskusteluissa siihen ytimeen, että mistä vaaleissa on kyse. Se on saanut meidän kannattajamme selvästi heräämään siihen, että nämä ovat tärkeät vaalit. Näissäkin on kyse siitä, miten pidetään veronmaksajien rahoista huolta, miten hoidetaan yrittäjän asiaa, miten palvelut fiksulla tavalla järjestetään.

Orpon mukaan ”se alkaa näkymään”.

– Väki herää, ja nyt painetaan tästä loppuun asti. Mutta on totta että kaikkia ääniä ei ole annettu. Loppuun asti pitää nöyrällä mielellä, mutta päättäväisenä tehdä töitä.

Petteri Orpo pohti, että jokainen vaali käydään aina kerrallaan.

– Siinä historia ei paljon auta. Mutta kokoomus on tehnyt sellaista politiikkaa, mikä on saanut ihmisiltä luottamuksen. On luotettu, ja näin uskon olevan myös sunnuntaina, Orpo sanoi.