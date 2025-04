Hälytysmerkkejä ilmassa – nämä 18 tuntia muuttivat USA:n päätöksen

Pörssikurssit ampaisivat nousuun Donald Trumpin ilmoitettua 90 vuorokauden lykkäyksestä kaikkiin aiemmin ilmoitettuihin tuontitulleihin Kiinaa lukuun ottamatta.

Trump vihjasi keskiviikkona muutama minuutti New Yorkin pörssin avautumisen jälkeen, että ”nyt on mahtava aika ostaa” osakkeita. Lykkäyspäätöksestä kerrottiin muutamaa tuntia myöhemmin, eli voimaan jäivät vain kymmenen prosentin perustullit. Vastakkainasettelu Kiinaa vastaan jatkuu 125 prosentin tariffeilla, joihin Kiina vastasi omilla 84 prosentin tulleillaan.

Asiantuntijat ovat tosin huomauttaneet, että noin 35 prosentin tullit leikkaavat käytännössä kaikkien kiinalaisyritysten voittomarginaalit Yhdysvaltoihin suuntautuvassa kaupassa. Tätä korkeammat tariffit ovat näin ollen lähinnä symbolisia kaupankäynnin tyrehtyessä jo alemmallakin tullitasolla.

Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt vakuutti vielä 8. huhtikuuta, ettei Donald Trump ole harkitsemassa massiivisten tariffien lykkäämistä. Leavitt kertoi 90 vuorokauden lykkäyksestä seuraavana päivänä.

Donald Trumpin kerrotaan käyneen tiiviitä keskusteluita republikaanien johtohahmojen ja ulkomaisten valtiojohtajien kanssa. Monet heistä ilmaisivat huolensa kaoottiseen tilaan ajautuneista maailmanmarkkinoista.

Vuosisataan korkeimmat tariffit ehtivät astua voimaan keskiviikkona. Laajempi talouskriisi alkoi samalla näyttää yhä todennäköisemmältä. Päätöksen taustalla saattoi olla joukkovelkakirjamarkkinoilla nähdyt varoitusmerkit, sillä Yhdysvaltain valtion velkakirjojen korot olivat nousseet jo 4,5 prosenttiin.

Washington Post -lehden mukaan Trump sanoi harkinneensa suunnanmuutosta jo useiden vuorokausien ajan. Lopullinen päätös tehtiin Yhdysvaltain aikaa keskiviikkoaamuna.

– Kirjoitimme sen juuri. Meillä ei ollut juristeja käytössämme, kirjoitimme sen suoraan sydämestämme. Mutta tästä oli toki keskusteltu jo jonkin aikaa. Ja päätimme vetää liipaisimesta. Teimme sen tänään, ja olemme tyytyväisiä päätökseen, presidentti sanoi Valkoisessa talossa.

Donald Trump järjesti myöhään tiistai-iltana puhelinkokouksen republikaanisenaattorien kanssa, jotka olivat osallistuneet hieman aiemmin Sean Hannityn ohjelmaan Fox News -kanavalla. Osa senaattoreista oli ilmaissut huolensa tariffien johdosta.

Louisianan senaattori John Neely Kennedy pyysi Hannitylta hetken aikaa puhua suoraan presidentin kanssa mainoskatkon aikana. Hän oli kuullut Trumpin sisäpiiriin lukeutuvalta Etelä-Carolinan senaattori Lindsey Grahamilta, että Donald Trump katsoi kyseistä keskusteluohjelmaa. Osa senaattoreista kehotti Valkoista taloa neuvottelemaan muiden maiden kanssa tariffeista, ja monet heistä puhuivat Donald Trumpin kanssa puhelimitse ohjelman jälkeen.

Senaattorien mielestä järkevintä oli neuvotella nopeasti yksi tai useampi merkittävä kauppapoliittinen sopimus. Donald Trumpin mieli muuttui lopulta vain 18 tunnin aikana.

Teksasin senaattori Ted Cruz kertoi presidentille, että tällä oli kaksi eri vaihtoehtoa jatkon suhteen. Tariffeja voisi käyttää neuvotteluvalttina muiden maiden kanssa käytävissä keskusteluissa. Tavoitteena olisi saada muut maat alentamaan Yhdysvalloille asetettuja tulleja.

Massiivisten tariffien jättäminen voimaan aiheuttaisi yhä uusia vastatoimia.

– Sanoin presidentille, että jälkimmäinen lopputulos olisi kammottava ja mielestäni hyvin haitallinen koko maalle ja Teksasille, Cruz sanoi.

Leavitt April 8, 2025: Trump is not considering an extension or delay on tariffs.

Leavitt April 9, 2025: Trump is putting a 90-day pause on the reciprocal tariffs. pic.twitter.com/RwZNMn3bS6

— The Bulwark (@BulwarkOnline) April 9, 2025