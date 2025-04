Keuhkokuume lisääntynyt hälyttävästi

Suomalaiset ovat sairastaneet poikkeuksellisen paljon keuhkokuumeita viime syksynä ja alkutalvena, selviää Pohjola Vakuutuksen tilastoista. Dramaattisinta kasvu oli 10–19-vuotiaiden ikäryhmässä.

Syys-helmikuussa 2024–2025 Pohjola Vakuutuksen keuhkokuumeisiin liittyvien vahinkokappaleiden määrä kasvoi 247 prosenttia verrattuna samaan aikaan vuotta aiemmin.

Prosentuaalisesti kasvu on ollut merkittävintä nuorten ja nuorten aikuisten ikäryhmässä. 10–29-vuotiailla keuhkokuumeiden määrä on kasvanut satoja prosentteja. Myös suurin osa keuhkokuumeisiin liittyvistä korvauksista maksetaan alle 20-vuotiaille.

Keuhkokuume on kuitenkin koetellut kaikkia ikäryhmiä, suurta kasvua nähdään aina 50-vuotiaisiin asti.

– Keuhkokuumeissa on tapahtunut maltillista kasvua 2020-luvun aikana, mutta viime syksyn ja talven piikki on poikkeuksellisen dramaattinen. Ilmiölle ei ole yhtä selittävää tekijää, mutta taustalla voivat vaikuttaa esimerkiksi influenssan jälkitaudit. Keuhkokuumeiden kappalemäärät ovat myös olleet lähtökohtaisesti melko vähäisiä, jolloin kasvu näyttäytyy erityisen hurjana, Pohjola Vakuutuksen henkilövakuuttamisesta vastaava Atte Erkamo arvioi tiedotteessa.

Keuhkokuumeista tehtyjen vahinkoilmoitusten lisäksi myös euromääräiset korvaukset ovat kasvaneet merkittävästi. Syys-helmikuun välillä keuhkokuumeista on maksettu korvauksia 288 prosenttia enemmän kuin samana ajanjaksona vuotta aiemmin.

– Korvaukset ovat kasvaneet suhteessa jopa enemmän kuin tapausmäärät. Etenkin lääkärinpalkkioihin sekä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksiin liittyvät korvaukset ovat kasvaneet todella voimakkaasti vuoden 2024 lopussa, Erkamo kertoo.

Piikki keuhkokuumetilastoissa näkyy ympäri Suomen, mutta maankunnista suurinta suhteellista kasvua keuhkokuumeista maksetuissa korvauksissa on tapahtunut Keski-Suomessa ja Satakunnassa.

Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan keuhkokuumeista haetut korvaukset jakautuvat yleisesti tasaisesti ja vakuutuskannan mukaisesti sukupuolten välillä. Loppuvuoden kasvun korvauksista suhteellisesti suurempi osa kohdistui kuitenkin naisille.

– On hyvä huomata, että naiset käyttävät terveysvakuutusta keskimäärin enemmän kuin miehet. Keuhkokuumeen kohdalla nopea hoitoon hakeutuminen on tärkeää. Jos kuumeen lisäksi kokee keuhkokuumeen muita oireita, kuten hengenahdistusta, hengittämisen raskautta tai kipua rintakehän alueella, on syytä hakeutua viipymättä lääkäriin, Erkamo muistuttaa.