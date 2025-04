Paljastus Donald Trumpin yllätysvedosta – tämä pelästytti Valkoisen talon

Presidentti Donald Trumpin hallinnosta kerrottiin eilisiltana Suomen aikaa yllättäen, että ”Vapautuksen päivänä” julistettujen tullien voimaatuloa lykätään, paitsi Kiinan osalta.

Trumpia myötäilevän Fox-kanavan talouskirjeenvaihtaja Charles Gasparino kommentoi päätöksen taustoja.

– Ollaanpa rehellisiä. Kuka antautui tässä ja miksi? En haluaisi sanoa tätä, koska olen patriootti, olen amerikkalainen. Mutta se on Valkoinen talo, joka antautui, kaiken kuulemani sekä lähteideni perusteella, Gasparino sanoi.

– Syy tähän ovat joukkovelkakirjamarkkinat ja [tiistain ja keskiviikon välisen] yön tapahtumat. [valtiovarainministeri] Scott Bessent tietää tämän paremmin kuin kukaan muu: kun 10 vuoden joukkovelkakirjojen tuotto nousee viiteen prosenttiin, kaikki alkaa sulkeutua ja lainamarkkinat ovat sekaisin, Gasparino kertoi.

Ja kuka ”dumppasi” Yhdysvaltojen velkakirjoja? Gasparino jatkoi kysymyksellä.

– Huippurahastonhoitajien mukaan Japani, ei Kiina, myi yöllä, mikä sekoitti joukkolainamarkkinat ja pakotti Trumpin ottamaan aikalisän.

Gasparinon mukaan edelleen voi kuitenkin sanoa, että ”Trump otti voiton”, sillä niin useat maat halusivat solmia sopimuksia tullien vuoksi. Koskaan vain yksi asia ei ole syynä, hän painotti.

Yhdysvaltojen velan korko ei yleensä ole korkea, koska sen joukkovelkakirjoja pidetään turvallisena sijoituksena, mutta keskiviikkona korot nousivat jyrkästi ja olivat jo 4,5 prosenttia, BBC toteaa.

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent väitti keskiviikkona, että 90 päivän tauko oli presidentin suunnitelmissa alusta asti, ja Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt soimasi valtamediaa siitä, ettei se tajua mitään ”diilin tekemisen taiteesta”.

Toisaalta Trump itse myönsi toimittajille myös huomanneensa pientä paniikkia ilmassa.

– Seurasin joukkovelkakirjamarkkinoita. Ne ovat mutkikkaat. Jos katsotte niitä nyt, ne ovat kauniit. Joukkovelkakirjamarkkinat ovat juuri nyt kauniit. Mutta näin eilen illalla, että ihmiset alkoivat olla hieman levottomia, Trump sanoi.

Scoop: Top money managers say it was Japan not China selling last night that upended the bond market and forced Trump’s hand into a pause. And yes Trump took the win as so many countries wanted to do deals. Never one thing that causes anything; story developing

— Charles Gasparino (@CGasparino) April 9, 2025