USA:n avainsenaattori: Iso virhe Vladimir Putinilta

Yhdysvaltalaisen senaattorin Lindsey Grahamin mukaan Venäjän diktaattori Vladimir Putin teki ison virhelaskelman kieltäytyessään toimista Ukrainan hyökkäyssodan lopettamiseksi. Graham kirjoittaa aiheesta viestipalvelu X:ssä.

Graham viittaa presidentti Donald Trumpin lausuntoon. Trump sanoi olevansa pettynyt siviileihin kohdistuviin jatkuviin hyökkäyksiin. Trump on kertonut myös antavansa merkittävän lausunnon Venäjästä ensi maanantaina.

Presidentti Trumpin mukaan Yhdysvallat tulee lisäämään myös asetoimituksia Natolle. Naton kautta aseiden on määrä päätyä Ukrainan käyttöön.

– Jos mediaraportit pitävät paikkansa, puolustusaseiden lähettäminen Ukrainaan ja presidentti Trumpin käytettävissä olevat kongressin pakotteet Putinia ja hänen liittolaisiaan vastaan ​​​​mullistavat pelin, Graham sanoo viestipalvelu X:ssä.

President Trump has earnestly sought to end the bloodbath in Ukraine. Putin’s refusal to be reasonable is going to be met with resistance by President Trump.

If media reports are accurate, the combination of sending defensive weapons to Ukraine and having congressional…

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 11, 2025