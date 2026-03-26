”Valtiollinen toimija on varma” – Tämän USA:ssa havaitut drooniparvet paljastavat

Yhdysvaltain tärkeimpiin lukeutuvan sotilastukikohdan yllä havaittiin aiemmin maaliskuussa useita 12–15 droonin aaltoja arkaluonteisten kohteiden yllä. Välikohtaukset Louisianassa sijaitsevan Barksdalen tukikohdan yllä kestivät tuntikausia, ja niiden vuoksi annettiin 9. maaliskuuta suojautumishälytys.

Epäilyttävä toiminta on aiheuttanut Yhdysvalloissa huolestuneita reaktioita, sillä Barksdaleen on sijoitettu pitkän kantaman strategisia B-52-pommikoneita. Tukikohdalla on kriittinen rooli ilmavoimien ydinpelotteen komentoketjussa.

Maaliskuun 15. päivänä tehdyssä raportissa arvioitiin, että toiminnan tavoitteena oli kokeilla tukikohdan vastatoimia.

Ilmailuasiantuntija Pentti Perttulan mukaan käytetty kalusto ja operaation luonne eivät sovi tavallisiin harrastajiin tai edes rikollisiin.

– Valtiollinen toimija on mielestäni varma: droonit käyttivät ei-kaupallisia signaaleja, pitkän kantaman ohjauslinkkejä ja olivat vastustuskykyisiä häirinnälle. Ne vaihtoivat reittejä ja liikkeitä tarkoituksellisesti operaattorien paikantamisen välttämiseksi. Valojen käyttö viittaa siihen, että operaattorit mahdollisesti testasivat tukikohdan turvallisuusvasteita, Perttula sanoo Verkkouutisille.

Asiantuntija uskoo toiminnan motiivin liittyvän todennäköisesti tiedusteluun ja puolustuskyvyn testaamiseen. Droonit kartoittivat herkkiä alueita, seurasivat toimintaa ja testasivat, miten tukikohta reagoi esimerkiksi keskeyttämällä lento-operaatiot ja määräämällä ”shelter-in-place”-suojautumisen.

– Tämä on klassista ”probe”-toimintaa: kerätään tietoa sähkömagneettisesta ympäristöstä, lentokoneiden liikkeistä, turvallisuusprotokollista ja heikkouksista, Pentti Perttula sanoo.

Hän huomauttaa, että samankaltaisia tapauksia on nähty muissakin kohteissa, kuten Langleyn lentotukikohdassa joulukuussa 2023 ja Britanniassa Lakenheathin, Mildenhallin ja Fairfordin tukikohdissa vuotta myöhemmin.

Osa amerikkalaisista asiantuntijoista on esittänyt arvioita, että Barksdalen lennokkiparvet voivat viitata Kiinan valmistautumiseen mahdollista Taiwan-sotaa varten. Sen ensimmäisessä vaiheessa iskettäisiin räjähdelennokeilla Yhdysvaltain ilmavoimien ja laivaston tukikohtia vastaan.

Taktiikan tuhoisuuden osoitti Ukrainan kesäkuussa 2025 toteuttama Hämähäkinverkko-operaatio, jossa konteista laukaistut droonit tuhosivat ja vaurioittivat kymmeniä Venäjän lentokoneita.

Pentti Perttula ei pidä tällaista skenaariota mahdottomana.

– Toiminta voi myös olla valmistautumista mahdollisiin tuleviin iskuihin: swarm-taktiikan harjoittelua, kartoitusta ja puolustusjärjestelmien kartoitusta. USA:ssa lentotukikohdat näyttävät tapauksen valossa hyvin haavoittuvilta tällaista uhkaa vastaan, asiantuntija sanoo.