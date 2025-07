Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupaa merkittävää lausuntoa Venäjästä. Hän kertoi asiasta yhdysvaltalaiselle NBC Newsille.

Presidentti ilmaisi olevansa pettynyt Venäjään. Tällä hän viittasi esimerkiksi siviileihin kohdistuviin jatkuviin hyökkäyksiin.

Trump vahvisti myös tiedot, joiden mukaan Yhdysvallat valmistautuu myymään lisää aseita puolustusliitto Natolle. Oletuksena on, että aseet toimitetaan Ukrainalle.

– Lähetämme aseita Natolle, ja Nato maksaa ne sataprosenttisesti. Aseet, jotka menevät Ukrainalle, ovat Naton maksamia, Trump täsmensi.

Presidentti huomautti, että sopimuksesta sovittiin jo edellisessä Naton huippukokouksessa.

Speaking during an interview tonight with NBC News, U.S. President Donald J. Trump stated that he is “disappointed in Russia,” regarding ongoing negotiations with and continued attacks against civilians in Ukraine, adding, “I think I’ll have a major statement to make on Russia on… pic.twitter.com/UZMDNfArXi

