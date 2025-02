USA:n mukaan Vladimir Putinin on parempi aloittaa rauhanneuvottelut, muuten painostus kasvaa

Nämä ovat mahdollisia, jos Kremlin johtaja kieltäytyy aloittamasta neuvotteluja sodan lopettamiseksi Ukrainaa vastaan, totesi Yhdysvaltain Etyjin asiainhoitaja Katherine Brucker järjestön pysyvän neuvoston kokouksessa Wienissä perjantaina Ukrinform raportoi.

– Kuten presidentti (Donald) Trump on sanonut, Venäjän sota Ukrainaa vastaan on lopetettava. Presidentti (Vladimir) Putinin viisain teko olisi aloittaa neuvottelut konfliktin lopettamiseksi nyt, koska tilanne vain pahenee Venäjän kannalta. Jos ei, niin Yhdysvallat on valmis lisäämään painetta Venäjään sanktioilla, tulleilla ja muilla toimenpiteillä, hän sanoi.

Bruckerin mukaan Venäjän käynnistämä sota ei ole ollut katastrofi vain sen uhreiksi joutuneelle Ukrainan kansalle, vaan myös ”Venäjän kansalle, jonka on kannettava Kremlin harhaanjohtavien toimien seuraukset”.

– Venäjän sota on tuhonnut Ukrainan. Ja mitä kauemmin sota kestää, sitä pahempi se on Venäjälle. Sota on heikentänyt Venäjää ja sen kansaa. Venäjän talous on luhistumassa ja Moskova menettää lähes 1 500 sotilasta päivässä, Brucker sanoi.

Hän korosti, että Yhdysvallat tekee ”kaikkensa auttaakseen sodan päättymään tavalla, joka on vakaa ja kestävä”, hän sanoi.

– Tavalla, joka takaa Ukrainan ja kumppaniemme turvallisuuden alueella, ja joka pysäyttää tappamisen, kuoleman ja tuhon. Emme halua nähdä virheellistä ratkaisua, jota seuraa uusi sota kahden, kolmen tai neljän vuoden kuluttua. Venäjän sodan on loputtava, ja sen on loputtava nyt.”

Aiemmin Trump sanoi aikovansa vedota Saudi-Arabiaan ja öljyntuottajajärjestö OPECiin, jotta ne alentaisivat yhdessä öljyn maailmanmarkkinahintaa, mikä hänen mielestään voisi pysäyttää Venäjän ja Ukrainan sodan välittömästi.

Trump sanoi myös, ettei halua vahingoittaa Venäjää, mutta hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin määrätä ”korkeat verot, tullit ja pakotteet” Venäjältä tuleville tavaroille, jos Moskova kieltäytyy solmimasta rauhansopimusta Ukrainan kanssa.