USA kumosi oligarkkivaimo Karina Rotenbergin pakotteet

Suomessakin hyvin tiedetyn venäläisoligarkki Boris Rotenbergin vaimo Karina Rotenberg on poistettu USA:n pakotelistalta, kertoo The Insider, joka viittaa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön tiedotteeseen.

Päivitetyltä mustalta listalta ilmenee, että useille Venäjän kansalaisille sekä venäläisyrityksille on myös määrätty pakotteita.

Yle kertoi kesällä 2023, miten Rotenbergin oligarkkiperhe on piilotellut omaisuuttaan lännen asettamilta talouspakotteilta. Tuolloin kaikkiaan kahdeksan Rotenbergin perheen jäsentä oli Yhdysvaltain tai Euroopan unionin pakotelistalla.

Karina Rotenberg paljastui MOT-ohjelman selvityksessä Espanjassa sijaitsevan luksushuvilan oikeaksi omistajaksi, vaikka omistajuus oli yritetty peittää erilaisin järjestelyin.

Boriksen veli Arkadi Rotenberg puolestaan omisti selvityksen mukaan alppihuvilan Itävallassa, jossa Vladimir Putinin vanhin tytär Maria Vorontsova on ollut vakiovieras.

Boris Rotenberg ja hänen poikansa Roman Rotenberg ovat saaneet aikanaan Suomen kansalaisuuden ja heillä on ollut lukuisia bisneksiä Suomessa. Rotenbergien arvioidaan edelleen kuuluvan Putinin lähipiirin, Yle kertoi tuolloin.

Aiemmin tänään kerrottiin, että Venäjän valtion sijoitusrahaston johtaja ja maata neuvotteluissa edustanut Kirill Dmitrijev tapaa erityislähettiläs Steve Witkoffin Valkoisessa talossa.

CNN:n mukaan Yhdysvaltain viranomaiset poistivat väliaikaisesti Dmitrijeville asetetut pakotteet, jotta hänelle voitiin myöntää viisumin maahantuloon.

Dmitrijevin matka on ensimmäinen Venäjän korkea-arvoisen edustaja vierailu Washingtoniin hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.

Trump has just removed sanctions from the wife of one of Putin's closest friends.

Karina Rotenberg has just been removed from the OFAC sanctions list. She is married to Boris Rotenberg, a Russian oligarch and longtime loyalist of President Vladimir Putin. pic.twitter.com/C8B8zyXBVZ

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) April 2, 2025