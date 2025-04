USA aikoo järjestää massiivisia sotaharjoituksia Aasiassa

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon jatkaa suunnittelutyössään painopisteen siirtoa Euroopasta kohti Aasiaa, jossa Kiinaa vastaan käytävä kilpavarustelu ja mahdollinen tulevaisuuden konflikti arvioidaan maan ykköshaasteeksi.

Yhdysvaltain laivasto valmistelee samalla massiivisia sotaharjoituksia Tyynenmeren alueella. Niillä kokeillaan asevoimien kriisinsietokykyä ja yritetään selvittää kiireellisimpiä muutostarpeita.

Sota Kiinaa vastaan käsittäisi jättimäisen maantieteellisen alueen ja vaatisi Yhdysvaltain asehaarojen ja paikallisten liittolaisten voimien yhdistämistä. Todennäköisimmässä skenaariossa Kiina aloittaisi kapinallismaakuntana pitämänsä Taiwanin saarron tai yrittäisi suoraan maihinnousua ennen vastapuolen reaktiota. Huoltokuljetukset suuren meriväylän yli voisivat lopulta muuttua mahdottomiksi, jos Yhdysvallat kokoaisi kaiken voimansa vastaiskuun.

Hurjimmissa arvioissa Pekingin on väitetty valmistelevan sodan aloittamista lähikuukausien aikana. Kiinassa on muun muassa valmistettu vauhdilla erikoislaivoja, jotka soveltuisivat asiantuntijoiden mukaan maihinnousuun Taiwaniin. Yhdysvaltain ja Kiinan väliset jännitteet ovat kiristyneet viime aikoina laajentuneen kauppasodan seurauksena.

Yhdysvaltain laivaston operatiivisen suunnittelun johtohahmoihin lukeutuva vara-amiraali Michael Boyle sanoi War Zone -sivuston mukaan, ettei laajoihin sotaharjoituksiin panostettu aiemmin riittävällä tavalla. Boylen mukaan yhteisharjoittelu on ainoa keino selvittää laajassa konfliktissa vaadittavia kyvykkyyksiä ja näissä ilmeneviä puutteita.

Ensimmäisessä vaiheessa Yhdysvaltain laivasto ja ilmavoimat suunnittelivat yhdessä laajoja sotaharjoituksia Aasian alueella. Pentagonin tavoitteena on järjestää useita yhteisharjoituksia, joihin otetaan mukaan myös maavoimat, merijalkaväki, rannikkovartiosto ja avaruusjoukot.

– Näitä harjoituksia johtavat ja toteuttavat taktikot, jotka hoitaisivat taistelun tositilanteessa. Me emme yritä määrittää, mitä kyvykkyyksiä laivastolle annetaan. Vaan pikemminkin niin, että laivasto sanoo: kuinka voitan? Eikä vain laivasto, vaan asevoimat laajemmin, vara-amiraali toteaa.

