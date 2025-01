Kiina alkoi yllättäen rakentaa erikoislaivoja, jotka on kuin tehty Taiwanin valloitukseen

Kiina on alkanut yllättäen rakentaa erikoislaivoja, jotka soveltuvat asiantuntijan mukaan täydellisesti maihinnousuun Taiwaniin.

Asiasta kertoo merisodankäynnin asiantuntija H.I Sutton Naval Newsin artikkelissaan. Suttonin mukaan Kiinan Guangzhou Shipyard International -yhtiön telakalla Longxuen saarella on havaittu varsin epätavallisia proomuja, joiden keulat on varustettu erittäin pitkillä siltarakenteilla. Aluksia valmistuu ainakin kolmesta viiteen kappaletta, mahdollisesti enemmän.

Havainnekuva aluksesta sotakäytössä sekä satelliittikuva telakalta löytyy alta.

Naval News on varmistanut alusten rakennustyöt useista lähteistä ja pyytänyt laivastoasiantuntijoilta arvioita laivojen mahdollisesta käyttötarkoituksesta. Asiantuntijoiden sanotaan olleen yhtä mieltä siitä, että alukset on suunniteltu maihinnousuoperaatioita varten.

Proomujen keulassa olevat sillat ovat yli 120 metrin mittaisia. Ajatuksena on ilmeisesti ajaa alus rantaan ja ulottaa silta tielle tai muulle kovalle alustalle rantahiekan ja mahdollisten esteiden yli. Proomun perässä on tukeva avoin rakenne, jonka kautta toiset alukset voivat tuoda ajoneuvoja sen kyytiin. Käytännössä proomu toimisi siis laiturina ja siltana, jota pitkin sotilasajoneuvot voisivat edetä maihin niitä kuljettavista aluksista. Osassa aluksista näyttää myös olevan eräänlaiset ”tukijalat”, jotka voitaisiin laskea rannassa pohjaan tukevan alustan saamiseksi huonossakin kelissä. Proomut vaikuttavat ominaisuuksiltaan paljon siviilikäyttöön tarkoitettuja aluksia raskaammilta.

Tämän tyyppisten alusten rakentamista kuvataan jutussa erääksi indikaattoriksi, jonka perusteella Kiina saattaa valmistella hyökkäystä saarivaltioon.

Council on Geostrategy -ajatushautomon asiantuntija, tohtori Emma Salisbury toteaa, että Kiinan hyökkäys Taiwaniin vaatisi aluksia, joilla suuri määrä joukkoja saadaan nopeasti Taiwaninsalmen ylitse. Uudet proomut näyttäisivät sopivan hyvin yhteen Kiinan viime aikoina valmistamien suurien ro-ro-alusten kanssa. Niillä tarkoitetaan perä- ja keularampeilla varustettuja kuljetusaluksia. Kiina pitää lauttoja kaksikäyttöaluksina. Ne on suunniteltu kuljettamaan esimerkiksi taistelupanssarivaunuja. Sotakaluston kuljetusta siviililautoilla harjoitellaan säännöllisesti.

Analysis of GEOINT on 08 January 2025 shows new possible amphibious operations support vessels at the Guangzhou shipyard in China. https://t.co/epfzHD3Daa

Spotlight Report – Critical intelligence delivered to your inbox. https://t.co/n0XDPQMZj2#GEOINT #China #Guangzhou pic.twitter.com/EElgZv2rM2

— AllSource Analysis (@AllSourceA) January 10, 2025