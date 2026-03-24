Tämä tiedetään Iranin neuvottelijoista

Ketkä edustavat Irania mahdollisissa rauhanneuvotteluissa, kun useat hallinnon avainhenkilöt ovat kuolleet? Edes Valkoisessa talossa ei ole täyttä selvyyttä Iranin tämän hetken valtahierarkiasta, Axios-media luonnehtii.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi maanantaina, että Yhdysvaltain edustajat Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat olleet yhteydessä Iranin johdon korkea-arvoiseen henkilöön.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Lähteet kertovat Axiokselle, että korkea-arvoinen henkilö, johon Trump viittasi, on Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf, jonka kanssa Trumpin neuvottelijat ovat yrittäneet sopia puhelua.

Ghalibaf kiisti, että mitään neuvotteluja olisi käyty. Toisen lähteen mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on välitetty viestejä, mutta suoraa kontaktia ei ole ollut.

Ghalibaf on entinen vallankumouskaartin (IRGC) kenraali ja Teheranin entinen pormestari, ja korkea-arvoisin siviilivirkailija Iranin johdossa sen jälkeen, kun Israel surmasi Iranin turvallisuusneuvoston sihteerin Ali Larijanin. Ghalibaf on Mojtaba Khamenein läheinen liittolainen.

Isäänsä ajatollah Ali Khameneita Iranin ylimpänä johtajana seuranneen Mojtaban fyysinen kunto, olinpaikka ja rooli sodassa ovat edelleen arvoitus, kirjoittaa Axiosin kirjeenvaihtaja Barak Ravid. Yhdysvallat on väittänyt Mojtaban haavoittuneen samassa iskussa, joka surmasi hänen isänsä.

CIA, Mossad ja muut tiedustelupalvelut eivät toistaiseksi ole havainneet merkkejä siitä, että Mojtaba johtaisi aktiivisesti sotatoimia.

Samaan aikaan Israel pyrkii eliminoimaan Iranin jäljellä olevaa johtoa, mukaan lukien Mojtaba Khamenein.

Ulkoministerillä ei valtuuksia

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi on kokenut diplomaatti ja poliitikko, joka on toiminut nykyisessä tehtävässään vuodesta 2024. Hän on johtanut kahta ydinohjelmaa koskevaa neuvottelukierrosta Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin kanssa. Wall Street Journal on kuvannut häntä ”hallinnolle uskolliseksi ja väsymättömäksi neuvottelijaksi”.

Viimeisen vuoden aikana Araghchin ja Witkoffin väliset viestit ovat olleet tärkein kanava Washingtonin ja Teheranin välillä. Araghchi on kuitenkin kiistänyt olleensa suoraan yhteydessä Witkoffiin sodan alettua.

Poimintoja videosisällöistämme

Axioksen mukaan amerikkalaisviranomaiset eivät usko Araghchilla olevan riittäviä valtuuksia neuvotteluihin Iranin nykyisessä hierarkiassa. Hänet voidaan silti nähdä mukana pöydässä.

Presidentti Masoud Pezeshkian valittiin virkaansa vuonna 2024 kovalinjaisempien ehdokkaiden ohi, ja hän johtaa tällä hetkellä maltillisempaa reformistista siipeä. Presidentin asema on Iranissa merkittävä, mutta se on ylintä johtajaa alempana. Ali Khamenein murhan jälkeen Pezeshkian nimettiin maan väliaikaiseen johtoneuvostoon.

Pezeshkianilla on merkittävää valtaa päivittäishallinnossa, mutta hänen ei uskota olevan Iranin sotasuunnittelun tai diplomatian keskiössä.

Islamilaisella vallankumouskaartilla (IRGC) on suuri vaikutusvalta Iranin politiikkaan ja talouteen, erityisesti nyt sodan aikana ja osittaisessa valtatyhjiössä.

Mojtaba Khamenei valittiin tiettävästi ylimmäksi johtajaksi pitkälti hänen vahvojen IRGC-yhteyksiensä vuoksi. Järjestö ilmoitti sodan alkuvaiheessa olevansa ”valmis tottelemaan täysin” uuden ajatollahin käskyjä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Vaikka IRGC ei todennäköisesti osallistu suoraan sodan lopettamiseen tähtääviin neuvotteluihin, sillä voi olla merkittävä vaikutus konfliktin kulkuun ja mahdollisiin pyrkimyksiin sen päättämiseksi.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt kuvaili maanantaina, että tilanne ”elää”. Hän ilmoitti, että Yhdysvallat ei kerro ”arkaluonteisista diplomaattisista keskusteluista” julkisuuteen, eikä aio neuvotella median välityksellä.

