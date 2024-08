Unkarilaisyhtiö on myynyt Venäjälle asetuotantoon liittyviä koneita

Venäjän tullitietokannan mukaan liettualaisen henkilön omistama unkarilainen yhtiö on toimittanut Venäjälle saksalaisyhtiö EMAG:in Italiassa valmistettuja kierrejyrsimiä. Tällaisten koneiden vienti EU:sta Venäjälle on kielletty.

The Insiderin mukaan tänä vuonna EMAGin jyrsimiä on viety Venäjälle Turkin kautta yli kolmen miljoonan dollarin arvosta. Koneiden paino on ollut yhteensä 59 tonnia. Tämän laatuisten koneiden tyypillinen ostaja on Titan-Barrikady, joka on Venäjän maavoimien aseiden päävalmistaja.

EMAG ei ole ilmoittanut poistumistaan Venäjän liiketoiminnasta. Yhtiön venäläisen tytäryhtiön liikevaihto kasvoi edellisvuoden 450 miljoonasta ruplasta viime vuoden 2,2 miljardiin ruplaan. Yhtiöllä ei ole EU-säädösten mukaan kuitenkaan oikeutta myydä kierrejyrsimiä Venäjälle suoraan eikä välikäsien kautta.

Jyrsimet osti yhtiö nimeltä Promservis, joka on onnistunut jopa sertifioimaan koneet Venäjällä. Aiemmin se on toimittanut samanlaisia koneita ”liittovaltion tiede- ja tuotantokeskus” Titan-Barrikadylle. Promservisin liikevaihto oli viime vuonna yli kaksi miljardia ruplaa, josta tuonnin osuus noin 400 miljoonaa koostuen pääasiassa kiinalaisista metallin työstökoneista ja niiden varaosista. Yhtiöllä on noin 200 työntekijää.

Koneet myi budapestiläinen KRZ GROUP EQUIPMENT KFT. Yhtiön johtaja ja pääosakas on Liettuassa asuva Jevgenij Sizov.

The Insider otti yhteyttä EMAGin Italian osastoon, mutta sieltä kerrottiin, että he eivät käsittele vientioperaatioita, ja kehotettiin ottamaan yhteyttä Saksan pääkonttoriin. Vientitoiminnasta vastaavaa henkilöä ei kuitenkaan tavoitettu, vaan puhelut päätyivät vastaajaan.