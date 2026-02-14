Ukrainan turvatakuut etenevät USA:ssa

Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybiha sanoi tämän olevan ensimmäinen kerta Ukrainan historiassa, että oikeudellisesti sitovaa kehystä haetaan.

Ukraina on saanut Yhdysvalloilta tietoja, joiden mukaan oikeudellisesti sitovat turvallisuustakuut voitaisiin toimittaa Yhdysvaltain kongressille ratifioitavaksi, Ukrainan ulkoministeriö raportoi Euromaidan Pressin mukaan.

Sybihan mukaan nämä takuut olisivat oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisia sitoumuksia eikä poliittisia vakuutteluja, mikä merkitsee ensimmäistä kertaa Ukrainan historiassa, että tällaista kehystä haetaan. Hän lisäsi, että kahdenvälisen sopimuksen luonnos on lähes valmis.

Sybiha korosti myös Yhdysvaltojen roolia laajemmassa eurooppalaisessa turvallisuusarkkitehtuurissa.

– Ilman Yhdysvaltojen roolia tehokas turvallisuusjärjestelmä Euroopassa ei ole mahdollinen, hän totesi.

Ukrainan kumppaneiden turvallisuustakuiden on tarkoitus tulla voimaan tulitauon astuessa voimaan ja niiden tarkoituksena on estää Venäjän uudet hyökkäykset aktiivisten taisteluiden loppumisen jälkeen.

Ukrainan viranomaiset ovat sanoneet, että tällaisten sitoumusten tarkoituksena on luoda olosuhteet sodan lopettamiselle ja estää uusien vihollisuuksien puhkeaminen.

Tulitauon mahdollisuus on kuitenkin edelleen epävarma, koska se edellyttäisi Venäjän suostumusta. Moskova ei ole toistaiseksi osoittanut julkisesti valmiutta lopettaa sotilasoperaatioitaan.

Tammikuun lopulla Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi, että Yhdysvaltojen turvallisuustakuita koskeva kahdenvälinen asiakirja on täysin valmisteltu ja vaatii sekä Yhdysvaltain kongressin että Ukrainan parlamentin ratifioinnin.

Hän sanoi, että konkreettisia takeita tarvitaan Venäjän sodan lopettamiseksi Ukrainaa vastaan ​​ja uuden sodan estämiseksi.