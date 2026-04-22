Iranin johdon tilanne sekava – Donald Trump ilmoitti tulitauon jatkosta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo jatkavansa Iranin sodan väliaikaista tulitaukoa. Trump sanoo Valkoisen talon jakamassa lausunnossa, että koska Iranin hallitus on ”vakavasti jakautunut”, Yhdysvallat keskeyttää hyökkäyksensä Irania vastaan siihen asti, kunnes heidän johtajansa ja edustajansa voivat esittää yhtenäisen ehdotuksen.

– Olen määrännyt armeijamme jatkamaan saartoa ja kaikilta muilta osin pysymään valmiina ja kykenevänä, ja siksi pidennän tulitaukoa siihen asti, kunnes heidän ehdotuksensa on jätetty ja neuvottelut on saatu päätökseen, tällä tai jollain muulla tavalla.

Axios-median mukaan taustalla ovat Iranin hallinnon sisäiset ristiriidat. Jo aiemmin on kerrottu, että Yhdysvalloissa on herännyt epäilyjä siitä, voiko Iranin neuvottelutiimi tehdä rauhansopimuksen, jonka maan vallankumouskaarti hyväksyy. Delegaatiota johtavat parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf ja ulkoministeri Abbas Araghchi.

– Yksi syistä Trumpin päätökseen on, että amerikkalaiset, sekä pakistanilaiset välittäjät odottavat Iranin ylimmän johtaja, ajatollah Mojtaba Khamenein vastausta viimeisimpään ehdotukseen ja selkeää ohjeistusta neuvottelutiimilleen, Axioksen kirjeenvaihtaja Barak David kertoo X:ssä.

Israelilaislähteen mukaan Khamenein odotetaan antavan vastauksensa keskiviikkona.

Maata nyt hallitsevat vallankumouskaartin (IRGC) kenraalit ja Iranin siviilineuvottelijat ovat avoimesti erimielisiä strategiasta, ja Khameneita pidetään poissaolevana.

– Iranin sisällä on täydellinen repeämä neuvottelijoiden ja armeijan välillä – eikä kummallakaan ole yhteyttä ylimpään johtajaan, joka ei reagoi, eräs yhdysvaltalaisviranomainen sanoo Axiokselle.