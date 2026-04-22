USA:n tärkeät ohjukset uhkaavat loppua

Yhdysvallat on kuluttanut merkittävästi keskeisten ohjustensa varastoja Iranin sodassa.

Puolustusministeriön sisäisiin varastoarvioihin perehtyneiden kolmen henkilön mukaan on olemassa ”lyhyen aikavälin riski”, että ammukset loppuvat, mikäli uusi konflikti syttyy lähivuosina, kertoo CNN.

Seitsemän viikkoa kestäneen sodan aikana Yhdysvaltojen asevoimat on käyttänyt noin 45 prosenttia täsmäohjuksistaan, vähintään puolet THAAD-torjuntaohjuksistaan ja lähes puolet Patriot-ilmatorjuntaohjuksistaan, laskee CSIS (Center for Strategic and International Studies) tuoreessa analyysissaan. Luvut vastaavat lähteiden mukaan pitkälti Pentagonin salaiseksi luokiteltuja varastotietoja.

Pentagon on aiemmin tänä vuonna tehnyt useita sopimuksia ohjustuotannon kasvattamiseksi, mutta järjestelmien korvaamiseen kuluu 3–5 vuotta, vaikka tuotantokapasiteettia lisättäisiin.

Lyhyellä tähtäimellä Yhdysvalloilla todennäköisesti on riittävästi pommeja ja ohjuksia jatkaa sotatoimia Iranissa, jos hauras tulitauko pettäisi.

Kriittisten ammusten määrä varastoissa ei kuitenkaan enää riitä, mikäli vastassa olisi lähes vertainen, esimerkiksi Kiina, ja varastojen palautuminen sotaa edeltävälle tasolle kestää todennäköisesti vuosia, CSIS arvioi.

– Suuri ammusten kulutus on luonut ikkunan lisääntyneelle haavoittuvuudelle läntisellä Tyynellämerellä, sanoo eläkkeellä oleva Yhdysvaltain merijalkaväen eversti Mark Cancian, joka on yksi CSIS:n raportin kirjoittajista.

– Näiden varastojen täydentäminen vie 1–4 vuotta ja niiden kasvattaminen tarvittavalle tasolle vielä useita vuosia sen jälkeen.

Analyysin ja sisäpiirilähteiden mukaan Yhdysvaltain asevoimat on käyttänyt myös noin 30 prosenttia Tomahawk-ohjuksistaan, yli 20 prosenttia pitkän kantaman JASSM-risteilyohjuksista sekä noin 20 prosenttia SM-3- ja SM-6-ohjuksista. Näiden järjestelmien korvaaminen vie arviolta 4–5 vuotta.

Puolustusministeriön tiedottaja Sean Parnell kiisti CNN:lle, että aseista olisi pulaa. Menestyksekkäät, presidentin määräämät operaatiot on Parnellin mukaan toteutettu samalla varmistaen, että laajat kyvykkyydet suojata kansaa ja Yhdysvaltojen etuja säilyvät.