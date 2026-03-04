Ukrainan tiedustelu: Venäjä otti käyttöön uuden risteilyohjuksen

Venäjä on ottanut Ukrainan rintamalla käyttöön uuden ilmasta laukaistavan risteilyohjuksen, kertoo Ukrainan sotilastiedustelu (GUR). Kyseessä on aiemmin julkisuudessa vain vähän nähty asejärjestelmä. Ukrainalaiasten mukaan Izdelije-30-ohjusta on käytetty viimeaikaisissa iskuissa. Sotilastiedustelu on julkaissut yksityiskohtaista tietoa aseesta ja sen ominaisuuksista tämän linkin takaa löytyvällä sivustolla.
Izdelijen kerrotaan lentävän matalalla tutkahavainnon välttämiseksi. Ohjus on tarkoitettu kiinteiden maamaalien tuhoamiseen. Sen arvioidaan käyttävän satelliitti- ja inertiasuunnistusta. Ohjuksen kantaman uskotaan olevan vähintään 1500 kilometrin luokkaa.
Puolustusasioihin ja sotateknologiaan keskittyvän War Zonen artikkelin mukaan ohjus vaikuttaa olevan osa Venäjän pyrkimystä kehittää aiempaa kustannustehokkaampia pitkän kantaman aseita, joita voidaan valmistaa nopeammin kuin teknisesti monimutkaisempia risteilyohjuksia. Analyysin mukaan ohjuksen rakenne ja komponentit viittaavat siihen, että siinä on hyödynnetty aiemmista malleista tuttua teknologiaa, mutta yksinkertaistetussa muodossa.
Tavoitteena kyllästää ilmapuolustus
Uuden ohjuksen käyttöönoton tavoitteena on mitä ilmeisimmin lisätä iskujen määrää ja kuormittaa Ukrainan ilmapuolustusta. Venäjä on jo aiemmin pyrkinyt yhdistämään eri tyyppisiä ohjuksia ja lennokkeja samanaikaisiin hyökkäyksiin, jotta torjuntakyky ylikuormittuisi.
Matalalla lentävä risteilyohjus on vaikeampi havaita tutkalla kuin ballistinen ohjus. Se voidaan laukaista strategisista pommikoneista turvallisen etäisyyden päästä Ukrainan ilmapuolustuksen ulottumattomista.
Ukraina on viime kuukausina torjunut suuren osan Venäjän risteilyohjus- ja lennokki-iskuista torjuntadroonien ja länsimaisten ilmapuolustusjärjestelmien avulla. Tästä huolimatta Venäjän pitkän kantaman hyökkäykset aiheuttavat jatkuvasti laajoja tuhoja ukrainalaiskaupungeissa.