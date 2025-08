Ukrainan tiedustelu paljasti Venäjän ydinsukellusveneen salaisuudet

Ukrainan puolustustiedustelu HUR sanoo saaneensa käsiinsä venäläisten ydinsukellusveneiden salaisuuksia suuren tiedusteluoperaation jälkeen.

Tiedostot paljastavat kaikki yksityiskohdat Project 955A:n K-555 Knyaz Pozharskysta, Venäjän uusimmasta Borei-A-luokan ydinsukellusveneestä. Ukrainan viranomaiset sanovat, että nämä asiakirjat paljastavat sukellusveneen sisäisen toiminnan ja antavat täyden kuvan sen teknisistä rajoituksista, kertoo Euromaidan Press.

Ukrainan tiedustelupalvelut toimivat aktiivisesti Venäjällä hakkeroimalla sotilasjärjestelmiä, takavarikoimalla ja tuhoamalla logistiikkatietoja sekä kineettisesti iskemällä sotilaskohteisiin, puolustustehtaisiin ja polttoainevarastoihin sekä kohdistaen iskuja sotilasinfrastruktuuriin sekä Venäjän asevoimien ja sotilasteollisuuden avainhenkilöihin.

Knyaz Pozharsky on Borei-luokan ydinkäyttöinen ballististen ohjusten sukellusvene, joka on suunniteltu osaksi Venäjän ydinaseiden triadia. Se kantaa RSM-56 Bulava -ballistista ohjusjärjestelmää, jota on käytetty vuodesta 2019 lähtien, ja jota on kehitetty Venäjän laivastolle maan ydinasepelotteen ytimeksi.

HUR raportoi saaneensa haltuunsa ydinsukellusveneen Knyaz Pozharskyn tekniset asiakirjat ja ohjeet. Näihin asiakirjoihin kuuluvat aluksen taisteluasettelu, tekniset kaaviot, pelastusjärjestelmät ja miehistön organisaatiorakenne. Tiedostoissa on myös yksityiskohtaiset tiedot vaurioiden hallintaan ja hinausmenettelyihin sekä siihen, miten miehistö käsittelee lastia ja mahdollisia kuolonuhreja.

Asiakirjoissa on jokaisen miehistön jäsenen nimet, heidän roolinsa, pätevyytensä ja jopa heidän koulutustasonsa. Tiedustelupalvelun mukaan tämä löytö sisältää myös taisteluohjeita, hytteihin ja osastoihin kiinnitettyjä käskyjä sekä lokin, joka säätelee sekä päivittäisiä rutiineja että taistelutehtäviä sukellusveneessä.

Ukrainan puolustustiedustelupalvelun mukaan saadut tiedot korostavat Knyaz Pozharskyn ja muiden 955A Borei-A -luokan sukellusveneiden erityisiä heikkouksia. Nämä alukset kuljettavat 16 laukaisuputkea R-30 Bulava-30 -mannertenvälisille ballistisille ohjuksille. Jokainen ohjus voi kuljettaa jopa kymmenen taistelukärkeä, mikä tekee sukellusveneestä keskeisen osan Venäjän ydinasevoimia.

Kreml ilmoitti 24. heinäkuuta, että Vladimir Putin osallistui Knyaz Pozharskyn lipunnostotilaisuuteen Severodvinskissa Sevmashin telakalla Arkangelin alueella. Seremoniassa sukellusvene aloitti virallisesti taistelupalveluksen.

Knyaz Pozharskysta tuli 142. tällä telakalla rakennettu ydinkäyttöinen sukellusvene. Kremlin lausunnoissa väitettiin myös, että kuusi saman luokan sukellusvenettä on suunnitteilla vuoteen 2030 mennessä.