Sotilas kulki satoja kilometrejä jalan tuhoamaan Venäjän pommikoneita

Oleg Babi -niminen everstiluutnantti palkittiin Ukrainan sankarina neljä kuukautta kuolemansa jälkeen. Babi haavoittui ja sai surmansa Venäjällä.

Elokuussa uutisoitiin laajasti, että Venäjän strateginen yliäänipommittaja TU-22M3 tuhoutui kentälle Novgorodissa. Syyksi esimerkiksi Britannian sotilastiedustelu esitti Ukrainan onnistunutta lennokki-iskua. Saman kertoi myös Venäjän puolustusministeriö.

Soltsy-2:n lentotukikohta sijaitsee noin 700 kilometriä Ukrainasta pohjoiseen, vain noin parisataa kilometriä Viron rajalta itään.

Ukrainan sotilastiedustelu GUR kertoo nyt, että Babi kulki yli 600 kilometriä jalan. GUR:n mukaan viimeisellä menestyksekkäästi suoritetulla tehtävällään Babin ryhmä tuhoisi yhden TU-22M3-koneen ja vaurioitti kahta. Viikkoa myöhemmin Babin ryhmä oli palaamassa takaisin Ukrainaan, kun se joutui väijytykseen. Babi suojasi ryhmäänsä ja haavoittui kuolettavasti.

Samana päivänä maailmalla uutisoitiin, että Venäjä joutui laajamittaisimman sabotaasi-iskujen sarjan kohteeksi koko hyökkäyssodan aikana. Ukraina iski sotalennokeilla kuudelle alueelle, muiden muassa Moskovaan ja Viron rajasta vain joidenkin kymmenien kilometrien päässä olevaan Pihkovaan. Hyökkäyksessä Pihkovan sotilaslentokentälle Il-76-tyypin kuljetuskoneita. Iskujen vuoksi Moskovan kaikki lentokentät keskeyttivät saapuvat ja lähtevät lennot.

Oleg Babi ehti ennen kuolemaansa osallistua yhteensä yhdeksälle tiedustelumatkalle Venäjälle ja kahteentoista erikoisoperaatioon, joilla on tuettu vastarintaa Venäjän Ukrainalta väliaikaisesti valtaamilla alueilla.

Babia jäivät kaipaamaan vaimo ja sekä pieni poika ja tytär. Babille kiinnitettiin tiistaina muistolaatta hänen vanhan koulunsa seinään Lvivissa.

GUR:n postuumisti myöntämä Ukrainan sankarin arvonimi ja tiedot everstiluutnantti Babin saavutuksista syvällä Venäjän maaperällä asettuvat kontekstiin, jossa Ukrainan arvioidaan kuluneen viikon aikana ottaneen lennokki-iskuilleen uuden kohteen. Sekin on syvällä Venäjän maaperällä ja useiden satojen kilometrien päässä Ukrainan rajoilta.

Ensimmäinen isku kohdistui sekä Moskovaan että Pietariin, ja Venäjä onnistui torjumaan sen. Jälkimmäisessä tapauksessa Pietarin lähellä Laukaansuun maakaasuterminaalissa syttyi tulipalo, josta Venäjä syyttää Ukrainaa. Vaikka Ukraina ei ole toistaiseksi ottanut Laukaansuun tapahtumia nimiinsä, on selvää, että avoin kerronta Oleg Babin sankariteoista on harkittua viestintää.

Vaikka Ukrainan sotilastiedustelu menetti everstiluutnantti Babin, hän on esimerkki niille, jotka seuraavat hänen jalanjäljissään. Osa heistä kulkee luultavasti Venäjälle.

LUE MYÖS:

Ukraina yritti iskeä Pietariin

Venäjän rautateille tehty yli 180 sabotaasi-iskua, kutsuntatoimistoihin yli 200 tuhopolttoa

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 August 2023

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/WYHfB5NZIN

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Ab4QQUyeMF

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 22, 2023