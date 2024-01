Taas tulipalo Venäjällä: Nyt liekeissä terminaali Viron rajalla

Pietarin lähellä sijaitsevassa maakaasuterminaalissa on syttynyt yön aikana tulipalo, jota venäläismedioissa epäillään Ukrainan lennokki-iskun aiheuttamaksi.

Suomenlahden rannikon läheisyydessä sijaitsevan Novatekin maakaasuterminaalin tulipalosta on levinnyt runsaasti materiaalia sosiaalisessa mediassa.

Vahvistusta Ukrainan osallisuudesta tulipaloon ei ole. Viime aikoina Ukraina on ulottanut iskuja hyökkääjän kriittiseen infrastruktuuriin pitkällä rintamalinjoista, eikä Venäjän ilmatorjunta ole kyennyt torjumaan kaikkia iskuja.

A night of presumed Ukrainian drone strikes across Russia. Russian media report that the Ust Luga oil and gas port near St Petersburg is on fire, and a hit on a plant making air-defense systems in Tula. Footage from Russian Telegram channels. pic.twitter.com/NLvWhehrd8

Drone attack reported this evening at the Russian Novoteka oil and LNG terminal in the port of Ust-Luga, Leningrad Oblast.

The facility is currently burning. pic.twitter.com/YxObs8AjwD

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 21, 2024