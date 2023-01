Ukrainan joukot torjuneet useita hyökkäyksiä

Ukrainan asevoimien pääesikunta ilmoittaa tilannepäivityksessään, että maan asevoimat on torjunut useita venäläisten hyökkäyksiä Luhanskin ja Donetskin alueilla.

Venäläiset hyökkäsivät Bahmutin, Avdijivkan ja Novopavlikan suunnissa, kun taas Kupjanskin, Lymanskin, Zaporižžjan ja Hersonin suunnissa hyökkääjä oli puolustusasemissa.

Venäläiset keskittyivät pääasiassa pommittamaan ukrainalaisia asutuskeskuksia. Slobožanskin alueella venäläistykistö pommitti ainakin yli 30:tä, Kupjanskin ja Lymanskin suunnalla yli 25:tä ja Bahmutin suunnalla yli 40 asutuskeskusta. Zaporižžjassa tykistötuli kohdistui yli 30 asutuskeskukseen.

Venäjä teki kymmenen ohjusiskua, joista yksi osui siviilikohteeseen Zaporižžjassa. Lisäksi hyökkääjä teki 26 ilmaiskua ja laukaisi raketinheittimistään 81 rakettia, joista monet osuivat erityisesti Otšakivin kaupungin siviilikohteisiin. Siviilien joukossa on haavoittuneita ja kuolleita. Vastaavasti Ukraina teki kahdeksan ohjusiskua, jotka kohdistuivat hyökkääjän joukkojenkeskityksiin ja ilmatorjuntaan.

Perjantaina Donetskin venäläisen miehityshallinnon edustajat väittivät, että he olisivat edenneet Vuhdelarin alueella, joka sijaitsee Zaporižžjan rintamalohkolla Donetskin alueella. Ukrainalaiset ilmoittivat Moskovan ”liioittelevan” menestystään alueella.

Ukrainan itäisen sotatoimialueen tiedottaja Serhi Tšerevatyi sanoi, että Vuhledarin alueella on käyty kovia taisteluja, joissa ukrainalaiset ovat onnistuneet torjumaan venäläisten etenemisyritykset, kertoo Kyiv Independent.

ISW-ajatuspaja kyseenalaistaa myös venäläisten etenemisväitteet Vuhledarissa. Venäläiset väittivät vallanneensa kyliä Vuhledarin alueella ja saavansa pian haltuunsa itse kaupungin, jossa asui ennen sotaa 14 000 asukasta.

– ISW ei ole saanut visuaalista vahvistusta siitä, että venäläisjoukot olisivat vallanneet yhtäkään kylää alueella ja esittää jatkoarvionaan, että venäläislähteet esittivät näitä väitteitä ohjatakseen huomiota pois siitä, ettei venäläishyökkäys Bahmutin valtaamiseksi ole saavuttanut merkittävää menestystä, kirjoittaa sotatutkimusinstituutti tviitissään ja arvioi hyökkääjän operaatioiden olleen Zaporižžjan lohkolla rajoitettuja.

2/ Russian sources claimed that Russian forces launched localized offensives along the line of contact in #Zaporizhia Oblast in previous days and captured several settlements.

4/ The lack of reporting on localized Russian offensive operations in #Zaporizhia Oblast suggests that these operations were likely limited in scope. https://t.co/Ttb5LwlLlT

— ISW (@TheStudyofWar) January 28, 2023